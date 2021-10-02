Судья приостановил дело по патентному иску Nikola против Tesla на $2 млрд

Федеральный судья приостановил дело по иску о нарушении патентных прав стартапа Nikola, производителя грузовиков на водородном топливе. Поданный в 2018 году иск против Tesla оценивается в $2 млрд. Решение было принято после того, как обе компании перестали реагировать на запросы суда. До 6 октября у Nikola есть время, чтобы предоставить причину, по которой дело должно быть продолжено — в противном случае оно будет прекращено.

Судья приостановил дело по патентному иску Nikola против Tesla на $2 млрд

Источник: theverge.com

Как заявил судья Северного окружного суда Калифорнии Джеймс Донато (James Donato), компания Nikola «упустила мяч, и это дело от 2018 года тянется без объяснений или очевидной уважительной причины... Следовательно, дело закрыто в административном порядке. Nikola приказано до 6 октября 2021 года в письменной форме предоставить причину, по которой дело не должно быть прекращено в связи с отказом в обвинении».

В последние несколько месяцев Nikola и Tesla перестали отвечать на судебные запросы. «7 июля 2021 года суд обратился к сторонам с предписанием назначить новые даты слушаний. 2 сентября 2021 года суд приостановил дальнейшее производство по иску за отсутствием ответа. На дату настоящего приказа ни одна из сторон не представила суду новых дат слушания», — заявил судья Донато.

Nikola в прошлом году потратила много времени и средств на решение серьёзных проблем. Вскоре после выхода компании на биржу основателя и бывшего генерального директора Тревора Милтона (Trevor Milton) обвинили в мошенничестве. Nikola провела внутреннее расследование по обвинениям и обнаружила, что многие из них соответствуют действительности. Параллельные расследования провели Комиссия по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции США. В июле этого года Милтону официально предъявили обвинение в мошенничестве, он был взят под стражу федеральными властями, но был выпущен под залог в $100 млн. Он настаивает на своей невиновности.

Судья приостановил дело по патентному иску Nikola против Tesla на

Tesla Semi / Источник: theverge.com

В иске, поданном в марте 2018 года, Nikola обвинила Tesla в нарушении патентов, связанных с проектами своих грузовых автомобилей. Компания пыталась доказать, что в модели Tesla Semi используются схожие решения: загнутое лобовое стекло, аналогичные двери и обтекаемая форма кабины. Представитель стартапа также утверждал, что Tesla пыталась переманить её главного инженера — и это якобы свидетельствует о заинтересованности конкурента решениями компании. Скопировав дизайн, Tesla, по мнению истца, создаёт «путаницу на рынке», и дальнейшие нарушения со стороны конкурента повлекут сокращение продаж стартапа на $2 млрд. В отзыве Tesla заявила, что «совершенно очевидно отсутствие оснований» для иска.

Последние три года представители компаний провели в активных дискуссиях относительно того, какие именно патенты могут являться основанием для иска. В какой-то момент Tesla пыталась обвинить оппонента в краже дизайна у хорватского производителя электромобилей Rimac. А в апреле 2020 года Tesla не смогла добиться признания патентов Nikola недействительными.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками
Ford построит новый завод для производства электромобилей и инвестирует в это $11 миллиардовFord построит новый завод для производства электромобилей и инвестирует в это $11 миллиардов
Маск будет больше инвестировать в КитайМаск будет больше инвестировать в Китай
Первая водородная заправка появится в Украине в следующем годуПервая водородная заправка появится в Украине в следующем году
Трое украинцев погибли в ДТП в ПольшеТрое украинцев погибли в ДТП в Польше
Блок рекламы


Похожие новости
Дефицит чипов не сломил Tesla: компания идёт на новый рекорд по поставкам электрокаровДефицит чипов не сломил Tesla: компания идёт на новый рекорд по поставкам электрокаров
Tesla попросила водителей своих электромобилей меньше распространяться об ошибках бета-версии Full Self-DrivingTesla попросила водителей своих электромобилей меньше распространяться об ошибках бета-версии Full Self-Driving
Злые птицы атаковали дроны доставки Google Wing в пригороде Канберры — сервис приостановил работу в некоторых районахЗлые птицы атаковали дроны доставки Google Wing в пригороде Канберры — сервис приостановил работу в некоторых районах
Tesla наконец-то научила автопилот замедлять машину при обнаружении проблесковых маячков ночьюTesla наконец-то научила автопилот замедлять машину при обнаружении проблесковых маячков ночью
NTSB: Tesla предстоит решить «основные вопросы безопасности» до перехода на полный автопилотNTSB: Tesla предстоит решить «основные вопросы безопасности» до перехода на полный автопилот
Tesla Model S установила новый рекорд скоростиTesla Model S установила новый рекорд скорости
Самодельный электрический "Запорожец" превзошёл в скорости Tesla
Китайское предприятие Tesla увеличило объёмы выпуска электромобилей в полтора разаКитайское предприятие Tesla увеличило объёмы выпуска электромобилей в полтора раза
Германия может выделить Tesla €1,14 млрд на строительство завода аккумуляторовГермания может выделить Tesla €1,14 млрд на строительство завода аккумуляторов
Илон Маск теперь считает задержку электрокара Tesla Roadster до 2023 года благоприятным сценариемИлон Маск теперь считает задержку электрокара Tesla Roadster до 2023 года благоприятным сценарием
Последние новости
Подгружаем последние новости