Судья приостановил дело по патентному иску Nikola против Tesla на $2 млрд

Федеральный судья приостановил дело по иску о нарушении патентных прав стартапа Nikola, производителя грузовиков на водородном топливе. Поданный в 2018 году иск против Tesla оценивается в $2 млрд. Решение было принято после того, как обе компании перестали реагировать на запросы суда. До 6 октября у Nikola есть время, чтобы предоставить причину, по которой дело должно быть продолжено — в противном случае оно будет прекращено.

Источник: theverge.com

Как заявил судья Северного окружного суда Калифорнии Джеймс Донато (James Donato), компания Nikola «упустила мяч, и это дело от 2018 года тянется без объяснений или очевидной уважительной причины... Следовательно, дело закрыто в административном порядке. Nikola приказано до 6 октября 2021 года в письменной форме предоставить причину, по которой дело не должно быть прекращено в связи с отказом в обвинении».

В последние несколько месяцев Nikola и Tesla перестали отвечать на судебные запросы. «7 июля 2021 года суд обратился к сторонам с предписанием назначить новые даты слушаний. 2 сентября 2021 года суд приостановил дальнейшее производство по иску за отсутствием ответа. На дату настоящего приказа ни одна из сторон не представила суду новых дат слушания», — заявил судья Донато.

Nikola в прошлом году потратила много времени и средств на решение серьёзных проблем. Вскоре после выхода компании на биржу основателя и бывшего генерального директора Тревора Милтона (Trevor Milton) обвинили в мошенничестве. Nikola провела внутреннее расследование по обвинениям и обнаружила, что многие из них соответствуют действительности. Параллельные расследования провели Комиссия по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции США . В июле этого года Милтону официально предъявили обвинение в мошенничестве, он был взят под стражу федеральными властями, но был выпущен под залог в $100 млн. Он настаивает на своей невиновности.

Tesla Semi / Источник: theverge.com

В иске, поданном в марте 2018 года, Nikola обвинила Tesla в нарушении патентов, связанных с проектами своих грузовых автомобилей. Компания пыталась доказать, что в модели Tesla Semi используются схожие решения: загнутое лобовое стекло, аналогичные двери и обтекаемая форма кабины. Представитель стартапа также утверждал, что Tesla пыталась переманить её главного инженера — и это якобы свидетельствует о заинтересованности конкурента решениями компании. Скопировав дизайн, Tesla, по мнению истца, создаёт «путаницу на рынке», и дальнейшие нарушения со стороны конкурента повлекут сокращение продаж стартапа на $2 млрд. В отзыве Tesla заявила, что «совершенно очевидно отсутствие оснований» для иска.

Последние три года представители компаний провели в активных дискуссиях относительно того, какие именно патенты могут являться основанием для иска. В какой-то момент Tesla пыталась обвинить оппонента в краже дизайна у хорватского производителя электромобилей Rimac. А в апреле 2020 года Tesla не смогла добиться признания патентов Nikola недействительными.



