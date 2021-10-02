Дефицит чипов не сломил Tesla: компания идёт на новый рекорд по поставкам электрокаров

Ожидается, что в ближайшее время Tesla отчитается о рекордных поставках в размере примерно 224 тысяч электромобилей за третий квартал, что станет ещё одной важной вехой для компании. Поставки — один из наиболее пристально отслеживаемых показателей Tesla. Они лежат в основе финансовых результатов компании и рассматриваются как индикатор потребительского спроса на электромобили на фоне глобального отхода от ДВС.

Дефицит чипов не сломил Tesla: компания идёт на новый рекорд по поставкам электрокаров

Bloomberg

Двенадцать аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидают, что Tesla отчитается о 223 677 проданных электромобилях в третьем квартале. Сама компания ранее озвучила прогноз в 221 952 электромобиля. При этом во втором квартале Tesla поставила рекордные 201 250 автомобилей. Компания обычно считает продажи до полуночи последнего дня квартала. Третий квартал закончился вчера, так что Tesla озвучит показатели за этот период уже в ближайшее время. Вероятно, хорошие результаты дадут толчок для роста кодировок акций компании.

Дефицит чипов не сломил Tesla: компания идёт на новый рекорд по поставкам электрокаров

Bloomberg

Аналитики считают, что третий квартал 2021 года будет самым успешным для Tesla за всю историю. Глобальный дефицит чипов отрицательно сказался на всей автомобильной промышленности, однако Tesla смогла взять контроль над ситуацией. Напомним, что в сентябре глава компании Илон Маск (Elon Mask) разослал сотрудникам электронное письмо, в котором призвал всех «перейти на суперхардкорный режим работы», чтобы обеспечить достойный уровень поставок в третьем квартале.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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