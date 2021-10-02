Полиция начала по-новому проверять состояние дорог: что изменилось

1 октября 2021 года в Украине патрульная полиция начала обследовать состояние автомобильных дорог. В нынешнем году комиссионный осмотр автомобильных дорог отличается от предыдущих, сообщил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Теперь полиция для проведения осмотра будет использовать дорожные лаборатории инструментальной проверки состояния улично-дорожной сети.

В частности, полицейские смогут проверить насколько дорога ровная, коэффициент сцепления, уклоны проезжей части, светоотражающую способность дорожной разметки, а также определять расстояние видимости дороги, освещенность и яркость дорожного покрытия и дорожных знаков.

Белошицкий подчеркнул, что такие передвижные лаборатории есть в каждом подразделении патрульной полиции, в каждой области. Это значит, что состояние автомобильных дорог по-новому будут проверять в каждом регионе Укрианы.

Предполагается, что благодаря этому нововведению украинские автомобильные дороги станут лучше и, как следствие, безопасней.

Напомним, ранее стало известно, где в Украине появятся первые автобаны и сколько будет нужно платить за проезд по ним.