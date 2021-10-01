В Украине увеличились продажи новых машин: названы лидеры

По данным Укравтопрома, в сентябре 2021 года в Украине продали 9 400 новых автомобилей. Это почти на 25% больше, чем в сентябре 2020 года и на 11% больше, чем в августе текущего года.

Чаще всего в сентябре 2021 года украинцы покупали японские автомобили компании Toyota. В частности, было продано на украинском рынке 1 526 автомобилей этого бренда. Таким образом, этот японский автогигант увеличил продажи своих машин в нашей стране на 13%.

На втором месте оказался Renault. Его машины в прошлом месяце купили 1 258 украинцев.

Почетное третье место заняла компания Kia, которая в сентябре 2021 года продала украинцам 1 012 автомобилей. Это почти на 50% больше, чем было год назад.

В пятерку самых популярных автомобильных брендов в Украине в сентябре также вошли Volkswagen (454 авто) и Nissan (450 авто).

Всего за первые девять месяцев 2021 года в Украине продали около 76 100 новых автомобилей. Это на 26% больше, чем за такой же период 2020 года.

Ранее стало известно, что в Украине образовался дефицит новых автомобилей. Эксперты объяснили, почему это произошло и как долго ждать покупателям своих машин.