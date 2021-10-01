Foxconn приобретёт предприятие Lordstown Motors в Огайо и станет акционером этого производителя электрических пикапов

Вчерашние слухи о намерениях Foxconn заключить соглашение с проблемным стартапом Lordstown Motors, который силился наладить производство электрических пикапов Endurance на предприятии в США, материализовались в полной мере. Тайваньский гигант станет не только владельцем предприятия, но и подрядчиком по производству пикапов, а также инвестором Lordstown Motors.

Foxconn приобретёт предприятие Lordstown Motors в Огайо и станет акционером этого производителя электрических пикапов

Источник изображения: Reuters

Если говорить конкретнее, то купленное в 2019 году у General Motors за $20 млн предприятие в Огайо площадью 575 тыс.м2 компании Lordstown Motors удалось пристроить в надёжные руки Foxconn за $230 млн. Продажа этого объекта недвижимости, однако, не является главным условием сделки. Foxconn придётся выложить ещё $50 млн в обмен на 4 % акций Lordstown Motors и наладить с апреля следующего года сборку электрических пикапов Endurance. Тайваньская компания будет получать от Lordstown Motors определённую сумму за каждый собранный пикап, став полноценным подрядчиком. Американский стартап сохранит за собой линию по сборке встраиваемых в колёса электродвигателей и аккумуляторных батарей. Компания также будет контролировать определённую интеллектуальную собственность.

С первого квартала 2024 года Foxconn на этой площадке начнёт собирать вторую модель электромобилей марки Fisker. В начальной комплектации она обещает стоить не более $30 000. По всей видимости, сборка дебютного для Fisker кроссовера Ocean будет налажена Foxconn на другой площадке. Ежегодные объёмы выпуска электромобиля Fisker Project Pear должны поэтапно увеличиться с 150 до 250 тысяч экземпляров.

В Висконсине, где у тайваньского гиганта имеется недостроенное предприятие, будет выпускаться иная техника. Предприятие Lordstown Motors в Огайо ранее принадлежало GM, поэтому лучше приспособлено для сборки электромобилей. Некоторая часть персонала молодой американской компании тоже перейдёт в штат Foxconn. Тайваньский гигант попутно намеревается развернуть производство электромобилей в Таиланде к 2023 году, у Foxconn также имеются определённые договорённости с китайской Geely и транснациональным альянсом Stellantis NV, а вот сотрудничество с китайской маркой Byton, по всей видимости, не состоится из-за финансовых трудностей последней.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками
Ford построит новый завод для производства электромобилей и инвестирует в это $11 миллиардовFord построит новый завод для производства электромобилей и инвестирует в это $11 миллиардов
Маск будет больше инвестировать в КитайМаск будет больше инвестировать в Китай
Первая водородная заправка появится в Украине в следующем годуПервая водородная заправка появится в Украине в следующем году
Трое украинцев погибли в ДТП в ПольшеТрое украинцев погибли в ДТП в Польше
Блок рекламы


Похожие новости
General Motors начала производство электрических фургонов EV600General Motors начала производство электрических фургонов EV600
Новый Duster станет гибридом, но останется бюджетнымНовый Duster станет гибридом, но останется бюджетным
Volkswagen открыт для сотрудничества в области ПО с другими автопроизводителямиVolkswagen открыт для сотрудничества в области ПО с другими автопроизводителями
Ford и SK innovation совместно построят предприятие по производству тяговых батарей в ЕвропеFord и SK innovation совместно построят предприятие по производству тяговых батарей в Европе
Англия станет первой страной, где все новые дома и офисы должны будут оснащаться зарядными устройствами для электромобилейАнглия станет первой страной, где все новые дома и офисы должны будут оснащаться зарядными устройствами для электромобилей
Китайское предприятие Tesla увеличило объёмы выпуска электромобилей в полтора разаКитайское предприятие Tesla увеличило объёмы выпуска электромобилей в полтора раза
Новый глава скандального стартапа Lordstown Motors пообещал найти деньги на выпуск электрического пикапаНовый глава скандального стартапа Lordstown Motors пообещал найти деньги на выпуск электрического пикапа
1600-сильный гиперкар Bugatti Bolide станет серийным1600-сильный гиперкар Bugatti Bolide станет серийным
Ford попросила суд отклонить иск General Motors из-за названия автопилотаFord попросила суд отклонить иск General Motors из-за названия автопилота
Тонущая Lordstown Motors готова заняться контрактным производством и сдавать площади в арендуТонущая Lordstown Motors готова заняться контрактным производством и сдавать площади в аренду
Последние новости
Подгружаем последние новости