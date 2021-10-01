Foxconn приобретёт предприятие Lordstown Motors в Огайо и станет акционером этого производителя электрических пикапов

Вчерашние слухи о намерениях Foxconn заключить соглашение с проблемным стартапом Lordstown Motors, который силился наладить производство электрических пикапов Endurance на предприятии в США , материализовались в полной мере. Тайваньский гигант станет не только владельцем предприятия, но и подрядчиком по производству пикапов, а также инвестором Lordstown Motors.

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Если говорить конкретнее, то купленное в 2019 году у General Motors за $20 млн предприятие в Огайо площадью 575 тыс.м2 компании Lordstown Motors удалось пристроить в надёжные руки Foxconn за $230 млн. Продажа этого объекта недвижимости, однако, не является главным условием сделки. Foxconn придётся выложить ещё $50 млн в обмен на 4 % акций Lordstown Motors и наладить с апреля следующего года сборку электрических пикапов Endurance. Тайваньская компания будет получать от Lordstown Motors определённую сумму за каждый собранный пикап, став полноценным подрядчиком. Американский стартап сохранит за собой линию по сборке встраиваемых в колёса электродвигателей и аккумуляторных батарей. Компания также будет контролировать определённую интеллектуальную собственность.

С первого квартала 2024 года Foxconn на этой площадке начнёт собирать вторую модель электромобилей марки Fisker. В начальной комплектации она обещает стоить не более $30 000. По всей видимости, сборка дебютного для Fisker кроссовера Ocean будет налажена Foxconn на другой площадке. Ежегодные объёмы выпуска электромобиля Fisker Project Pear должны поэтапно увеличиться с 150 до 250 тысяч экземпляров.

В Висконсине, где у тайваньского гиганта имеется недостроенное предприятие, будет выпускаться иная техника. Предприятие Lordstown Motors в Огайо ранее принадлежало GM, поэтому лучше приспособлено для сборки электромобилей. Некоторая часть персонала молодой американской компании тоже перейдёт в штат Foxconn. Тайваньский гигант попутно намеревается развернуть производство электромобилей в Таиланде к 2023 году, у Foxconn также имеются определённые договорённости с китайской Geely и транснациональным альянсом Stellantis NV, а вот сотрудничество с китайской маркой Byton, по всей видимости, не состоится из-за финансовых трудностей последней.



