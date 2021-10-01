В Европе заметили абсолютно новую Toyota Aygo

Фотошпионы заметили в Европе во время дорожных тестов Toyota Aygo нового поколения. Это третье поколение популярного на европейском рынке японского сити-кара.

Новый Aygo тестируют в хорошо закамуфлированном виде, поэтому пока трудно сказать что-то конкретное про его дизайн. На данный момент известно, что его дизайн будет похож на концепт Toyota Aygo X Prologue, который японский автогигант показал весной 2021 года.

Технически Toyota Aygo нового поколения будет совершенно новым автомобилем. Он построен на платформе GA-B. Это вариант платформы TNGA, которая лежит в основе новых Toyota Yaris и кроссовера Toyota Yaris Cross. Но у Aygo будет более короткая база, чтобы соответствовать размерам городского автомобиля.

По слухам, новая Aygo может получить электрическую силовую установку. Однако, это вряд ли произойдет. Эта модель по-прежнему будет оснащаться трехцилиндровым 1,0 л бензиновым двигателем мощностью 95 л.с. Почему? Чтобы не увеличивалась стоимость. Но не исключено, что будет версия с "мягкой" гибридной силовой установкой.

Ожидается, что Toyota официально представит Aygo нового поколения в конце 2021 года, а ее продажи начнутся в первой половине 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового компактного кроссовера Toyota Yaris Cross.