Автофиксация нарушений ПДД неконституционна – НААУ

Система автофиксации нарушений ПДД, которая действует на украинских дорогах, не соответствует нормам Конституции Украины. Такого мнения придерживается Национальная Ассоциация адвокатов Украины.

Автофиксация нарушений ПДД неконституционна – НААУ

Свою позицию НААУ изложила в заключении для Конституционного Суда Украины, который сейчас как раз рассматривает законность системы автофиксации нарушений ПДД по трем конституционным жалобам граждан.

В частности, НААУ обосновывает, что система автофиксации нарушений ПДД не соответствуют статьям 55, 59, ч. 2 ст. 61, ч. 3 ст. 62 Конституции Украины.

Ассоциация адвокатов Украины приводит убедительные аргументы, что камеры автофиксации не соответствуют нормам украинской конституции и, значит, от них нужно отказаться. Правда, у сторонников этих систем есть свои, не менее убедительные аргументы.

Точку в этом вопросе должен поставить Конституционный Суд Украины. Когда это произойдет? Возможно, решение примут до конца текущего года.

Напомним, что камеры автофиксации нарушений ПДД появились на украинских дорогах в июне 2020 года. Определенный эффект от них есть. Так, например, уменьшилась смертность в ДТП. Правда, самих ДТП стало больше.

Ранее сообщалось, что к 2024 году на украинских дорогах установят 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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