Полиция напомнила, что с сегодняшнего дня водители должны ездить за городом с включенными фарами

С сегодняшнего дня, 1 октября, водители автомобилей должны обязательно включать фары днем за пределами населенных пунктов.

Об этом напомнила пресс-служба Нацполиции.

"Вниманию водителей! С 1 октября по 1 мая на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия - ближний свет фар. Это сделает ваш автомобиль заметным на дороге при любой погоде и существенно уменьшит риск попасть в ДТП", - говорится в сообщении.

За нарушение этого правила водителям грозит штраф в размере от 425 до 510 гривен.

"Это положение - обязательное для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения как в светлое, так и в темное время суток. За игнорирование этого правила предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 425 до 510 гривен, в соответствии с ч.2 ст. 122 (... нарушение правил пользования внешними осветительными приборами) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отметили в полиции.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров от 11 февраля 2013 года, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.