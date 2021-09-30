Владельца евробляхи оштрафовали на 2 млн грн

Донецкая таможня оштрафовала владельца автомобиля на иностранной регистрации за нарушение срока ввоза на 2 млн гривен. Суд это решение поддержал, свидетельствует видео, размещенное в Сети.

Женщина по имени Анна в апреле 2018 года приобрела автомобиль на литовской регистрации и въехала на нем в Украину в режиме транзит. Вскоре она получила от таможни штраф за нарушение сроков транзита. Она оплатила штраф.

В январе 2019 года, после принятия законопроектов Южаниной, Анна растаможила свою машину, поставила ее на учет, получила украинский техпаспорт, номера.

В марте 2020 года она получила письмо из Исполнительной службы о том, что на нее наложен штраф в размере более 1,8 млн гривен. С учетом всех сборов общая сумма штрафа составляет более 2 млн гривен. Суд первой инстанции признал действие таможни законным. Апелляционный суд отставил решение суда первой инстанции без изменений.

Нужно отметить, что десятки тысяч украинцев могут оказаться в такой же ситуации из-за несовершенства законодательства.

Ранее мы сообщили, что 150 тысяч украинцев не могут воспользоваться льготным периодом растаможки автомобилей на иностранной регистрации.