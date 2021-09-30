Владельца евробляхи оштрафовали на 2 млн грн

Донецкая таможня оштрафовала владельца автомобиля на иностранной регистрации за нарушение срока ввоза на 2 млн гривен. Суд это решение поддержал, свидетельствует видео, размещенное в Сети.

Владельца евробляхи оштрафовали на 2 млн грн

Женщина по имени Анна в апреле 2018 года приобрела автомобиль на литовской регистрации и въехала на нем в Украину в режиме транзит. Вскоре она получила от таможни штраф за нарушение сроков транзита. Она оплатила штраф.

В январе 2019 года, после принятия законопроектов Южаниной, Анна растаможила свою машину, поставила ее на учет, получила украинский техпаспорт, номера.

В марте 2020 года она получила письмо из Исполнительной службы о том, что на нее наложен штраф в размере более 1,8 млн гривен. С учетом всех сборов общая сумма штрафа составляет более 2 млн гривен. Суд первой инстанции признал действие таможни законным. Апелляционный суд отставил решение суда первой инстанции без изменений.

Нужно отметить, что десятки тысяч украинцев могут оказаться в такой же ситуации из-за несовершенства законодательства.

Ранее мы сообщили, что 150 тысяч украинцев не могут воспользоваться льготным периодом растаможки автомобилей на иностранной регистрации.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками
Маск будет больше инвестировать в КитайМаск будет больше инвестировать в Китай
Первая водородная заправка появится в Украине в следующем годуПервая водородная заправка появится в Украине в следующем году
Злые птицы атаковали дроны доставки Google Wing в пригороде Канберры — сервис приостановил работу в некоторых районахЗлые птицы атаковали дроны доставки Google Wing в пригороде Канберры — сервис приостановил работу в некоторых районах
Трое украинцев погибли в ДТП в ПольшеТрое украинцев погибли в ДТП в Польше
Блок рекламы


Похожие новости
Украинца за пьяное вождение оштрафовали на 550 тыс. грнУкраинца за пьяное вождение оштрафовали на 550 тыс. грн
Водителя оштрафовали за то, что он предъявил “права“ из “Дії“Водителя оштрафовали за то, что он предъявил “права“ из “Дії“
Водителя оштрафовали на 20 тыс. грн за фальшивый страховой полисВодителя оштрафовали на 20 тыс. грн за фальшивый страховой полис
Владельца Lamborghini на еврономерах оштрафовали на 170 тыс грнВладельца Lamborghini на еврономерах оштрафовали на 170 тыс грн
Юристы объяснили, какие евробляхи нельзя штрафовать на 170 тыс грнЮристы объяснили, какие евробляхи нельзя штрафовать на 170 тыс грн
В Украине продолжают штрафовать евробляхи возрастом до 5 летВ Украине продолжают штрафовать евробляхи возрастом до 5 лет
На Волыни разоблачили должностных лиц ГПСУ, помогавших ввозить в Украину "евробляхи"На Волыни разоблачили должностных лиц ГПСУ, помогавших ввозить в Украину "евробляхи"
Владельца «евробляхи» за 700 долларов оштрафовали на 1 млн грнВладельца «евробляхи» за 700 долларов оштрафовали на 1 млн грн
Арахамию оштрафовали на 510 гривень за парковку на пешеходном переходеАрахамию оштрафовали на 510 гривень за парковку на пешеходном переходе
Украинцам на примерах показали, во сколько обойдётся растаможка «евробляхи» по новым правилам
Последние новости
Подгружаем последние новости