"Укрзализныця" получила льготы на электроэнергию

Цена вдвое ниже рынка и зафиксирована до конца 2022 года.

"Укрзализныця" купила почти годовой объем электроэнергии по цене вдвое ниже рыночной.

Об этом сообщил министр инфраструктуры, руководитель антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования "Укрзализныци" Александр Кубраков.

"Сегодня украинская железная дорога закупила более 4,9 млн МВт-ч электроэнергии в НАЭК «Энергоатом», которую будет получать до конца 2022 года. Это обеспечит более 85% годового спроса УЗ. Средневзвешенная цена по итогам аукциона составляет 1105 грн за МВт-ч, это будет зафиксировано в контракте. По сравнению с сентябрем этого же года, цена упала почти вдвое. Средневзвешенная цена контракта - самая низкая в 2021 году. И она будет зафиксирована в следующем году, без риска сезонных колебаний", - рассказал министр в фейсбуке.

По его словам, эта закупка стала возможной благодаря постановлению правительства, которое позволяет государственным генерирующим компаниям в течение трех лет продавать "Укрзализныци" электроэнергию по специальной упрощенной процедуре.

Кубраков заявил, что УЗ таким образом сэкономит 4 млрд гривен на электроэнергии и сможет потратить их на обновление железнодорожной инфраструктуры.

"От этой сделки выиграют все", - заявил Кубраков.

Напомним, что "Укрзализныця" сейчас нет имеет ни полноценного правления (все члены, кроме одного, временно исполняющие обязанности), ни наблюдательного совета. Вместо них правительство создало антикризисный штаб во главе с министром инфраструктуры.