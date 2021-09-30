Подлодка наполовину: EGO SE

 Полуподводная лодка – это не шутка. Это разновидность водного транспортного средства, которая с одной стороны представляет собой обычную лодку, не способную к погружению, а с другой – имеет подводную часть для наблюдения за красотами донного мира. Обычно используется туристическими компаниями, но маленькую EGO SE вы можете за относительно скромные деньги купить в частное пользование хоть сейчас.

Подлодка наполовину: EGO SE

Выглядит она очень просто: снаружи это обычная небольшая рыбацкая или прогулочная лодочка-катамаран, рассчитанная на 2-4 человек. Но между поплавками у неё не сеть и не рама, как частно бывает у катамаранов, а спуск в бесконечные глубины. Точнее, в подводную часть — стеклянный пузырь, напоминающий кабину батискафа. Название EGO несколько несправедливое — всё-таки в подводной части не одно, а целых два сиденья, то есть это идеальная штука для свиданий. Здесь же, под водой, расположены основные элементы управления полуподлодкой.

Подлодка наполовину: EGO SE

Это транспортное средство разработала южнокорейская компания Raonhaje. Лодка может разгоняться до 9,2 км/ч и передвигаться по спокойной воде, в шторм на ней лучше в море не выходить. Определённая недоработка состоит ещё в том, что снаружи управление никак не продублировано — или вы управляете изнутри, или просто дрейфуете, радуясь солнечному свету, на надводных скамейках. Впрочем, на пульте есть экран, а наверху — камера, то есть снизу можно наблюдать, что происходит сверху и не наткнётесь ли вы на какой-нибудь корабль или дрейфующее бревно. Само управление очень простое: руль, газ, тормоз. Не сложнее, чем на велосипеде.

Подлодка наполовину: EGO SE

Лодка оснащена индикатором волнения — если оно чрезмерно, прибор сигнализирует о необходимости возвращаться на базу. Некоторые вопросы возникают к прочности кабины — но компания заявляет, что прозрачный композит толщиной 20 мм, из которого сделаны окна, прочнее многих металлов. Из такого же материала делают огромные аквариумы в океанариумах.

Подлодка наполовину: EGO SE

Стабильность плавания EGO обеспечивается низким расположением центра тяжести; также у неё есть сонар для определения близости дна (с учётом своеобразной конструкции нижней части это важно). К слову, небольшой «лайфхак» относительно управления с верхней палубы создатели всё-таки предусмотрели. Дело в том, что лодка имеет пульт дистанционного управления, позволяющий подогнать её к причалу, находясь уже на берегу. Соответственно, этим же пультом в теории можно управлять и находясь на самой лодке. Выглядит это примерно как игра на приставке.

Подлодка наполовину: EGO SE

Производитель предлагает ряд опций, в том числе специальный трейлер для перевозки подлодки, а также её люксовую версию EGO LE.

Подлодка наполовину: EGO SE


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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