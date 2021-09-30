Подлодка наполовину: EGO SE

Полуподводная лодка – это не шутка. Это разновидность водного транспортного средства, которая с одной стороны представляет собой обычную лодку, не способную к погружению, а с другой – имеет подводную часть для наблюдения за красотами донного мира. Обычно используется туристическими компаниями, но маленькую EGO SE вы можете за относительно скромные деньги купить в частное пользование хоть сейчас.

Выглядит она очень просто: снаружи это обычная небольшая рыбацкая или прогулочная лодочка-катамаран, рассчитанная на 2-4 человек. Но между поплавками у неё не сеть и не рама, как частно бывает у катамаранов, а спуск в бесконечные глубины. Точнее, в подводную часть — стеклянный пузырь, напоминающий кабину батискафа. Название EGO несколько несправедливое — всё-таки в подводной части не одно, а целых два сиденья, то есть это идеальная штука для свиданий. Здесь же, под водой, расположены основные элементы управления полуподлодкой.

Это транспортное средство разработала южнокорейская компания Raonhaje. Лодка может разгоняться до 9,2 км/ч и передвигаться по спокойной воде, в шторм на ней лучше в море не выходить. Определённая недоработка состоит ещё в том, что снаружи управление никак не продублировано — или вы управляете изнутри, или просто дрейфуете, радуясь солнечному свету, на надводных скамейках. Впрочем, на пульте есть экран, а наверху — камера, то есть снизу можно наблюдать, что происходит сверху и не наткнётесь ли вы на какой-нибудь корабль или дрейфующее бревно. Само управление очень простое: руль, газ, тормоз. Не сложнее, чем на велосипеде.

Лодка оснащена индикатором волнения — если оно чрезмерно, прибор сигнализирует о необходимости возвращаться на базу. Некоторые вопросы возникают к прочности кабины — но компания заявляет, что прозрачный композит толщиной 20 мм, из которого сделаны окна, прочнее многих металлов. Из такого же материала делают огромные аквариумы в океанариумах.

Стабильность плавания EGO обеспечивается низким расположением центра тяжести; также у неё есть сонар для определения близости дна (с учётом своеобразной конструкции нижней части это важно). К слову, небольшой «лайфхак» относительно управления с верхней палубы создатели всё-таки предусмотрели. Дело в том, что лодка имеет пульт дистанционного управления, позволяющий подогнать её к причалу, находясь уже на берегу. Соответственно, этим же пультом в теории можно управлять и находясь на самой лодке. Выглядит это примерно как игра на приставке.

Производитель предлагает ряд опций, в том числе специальный трейлер для перевозки подлодки, а также её люксовую версию EGO LE.



