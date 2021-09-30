Суд пояснил, когда полицейский может требовать у водителя страховой полис

Каждый водитель в Украине должен обязательно иметь страховой полис. Но если водитель не нарушал ПДД и не является участником ДТП, то полицейские не имеют права требовать предъявить страховой полис для проверки. К такому решению по делу №524/7029/20 пришел Второй апелляционный административный суд.

В октябре 2020 года в Кременчуге инспектор полиции оштрафовал водителя автомобиля ВАЗ 2103 за отсутствие страхового полиса на 425 гривен.

Водитель со штрафом не согласился и оспорил его в суде. Дело в конечном итоге попало в апелляционный суд. И суд отменил штраф.

В ПДД говорится, что водитель должен иметь при себе страховой полис. Но в законе про дорожное движение говорится, что водитель должен предъявлять страховой полис в случаях, предусмотренных законодательством. В законе про обязательное страхование говорится, что контроль за наличием страхового полиса осуществляется полицией при составлении протоколов за нарушение ПДД и при оформлении материалов ДТП.

Таким образом, водитель должен иметь при себе страховой полис, но предъявлять его он обязан только в двух случаях.

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