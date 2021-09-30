Поезд Киев - Перемышль восстановит курсирование с 10 октября

Маршрут не работал с марта 2020 года из-за коронавируса.

Поезд Киев - Перемышль восстановит курсирование с 10 октября
Фото: loda.gov.ua

"Укрзализныця" объявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Польшей по маршруту Киев - Перемышль. Билеты начнут продавать с 1 октября, а первый за полтора года поезд отправится по маршруту в воскресенье, 10 октября.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Поезд "Интерсити+" будет состоять из вагонов производства Hyundai Rotem.

Железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей было приостановлено в начале пандемии коронавирусной болезни - в марте 2020 года.

В то время между Украиной и Польшей курсировали два скоростных поезда №705/716 и №715/706 Киев - Перемышль, пассажирские поезда №36 Одесса - Перемышль, №67 Киев - Варшава, №51 Львов - Вроцлав, а также беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.

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