Поезд Киев - Перемышль восстановит курсирование с 10 октября
Маршрут не работал с марта 2020 года из-за коронавируса.
"Укрзализныця" объявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Польшей по маршруту Киев - Перемышль. Билеты начнут продавать с 1 октября, а первый за полтора года поезд отправится по маршруту в воскресенье, 10 октября.
Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".
Поезд "Интерсити+" будет состоять из вагонов производства Hyundai Rotem.
Железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей было приостановлено в начале пандемии коронавирусной болезни - в марте 2020 года.
В то время между Украиной и Польшей курсировали два скоростных поезда №705/716 и №715/706 Киев - Перемышль, пассажирские поезда №36 Одесса - Перемышль, №67 Киев - Варшава, №51 Львов - Вроцлав, а также беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.