На Львовщине перевернулся УАЗ с туристами, пятеро пострадавших

47-летний водитель не справился с управлением, в результате ДТП он не пострадал.

На Львовщине перевернулся УАЗ с туристами, пятеро пострадавших

На горе Высокий Верх в Стрыйском районе Львовской области 29 сентября перевернулся автомобиль с туристами. В результате ДТП травмы получили пять человек.

По данным областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла в селе Волосянка во время подъема туристов на гору.

47-летний водитель не справился с управлением, автомобиль УАЗ съехал в кювет и перевернулся.

Травмы получили пять пассажиров: четверо мужчин 1988 года рождения и мужчина 1997 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы в Сколевскую центральную районную больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, вечером 15 сентября на пастбище "Под Берды" вблизи села Вороненка Надвирнянского района Прикарпатья в результате взрыва погибли двое туристов, пятеро получили травмы. На месте взрыва нашли обломки снаряда времен Первой мировой войны.

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