В Украине дорожает зимняя резина: сколько придется заплатить

Украинским водителям в 2021 году за замену летней резины на зимнюю придется заплатить на 15% дороже, чем в прошлом году. Причин увеличения цен несколько, сообщает UBR.

В Украине дорожает зимняя резина: сколько придется заплатить

В сообщении говорится, что в последнее время каучук стал дефицитным материалам, цена на него выросла, и, как следствие, подорожали сами покрышки. Кроме того, возникли проблемы с поставками покрышек из Китая. При этом стоимость доставки китайских шин стала заметно больше.

Эксперты также прогнозируют, что спрос на зимние шины превысит предложение, причем как в бюджетном, так и в премиальном сегментах. В результате цены будут увеличиваться.

Уже сейчас колесо стоит от 1100 до 2700 гривен. Не будем забывать, что нужно также заплатить за замену резины.

Некоторые эксперты предупреждают украинских водителей, что те из них, кто будет тянуть с покупкой зимних шин до самого последнего момента, сильно переплатят.

Напомним нашим читателям, что резину летнюю на зимнюю нужно менять, когда среднесуточная температура воздуха опустилась до 5-7 градусов тепла. Судя по прогнозам синоптиков, такая температура будет уже совсем скоро.

Ранее мы рассказали, как правильно подготовить автомобиль к зиме.


Максимов Віталій, Тудей

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