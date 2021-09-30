В Украине водителей с 1 октября ждет новый штраф

Полиция напомнила украинским водителям, что с 1 октября их ждет новый штраф – за не включенные дневные ходовые огни или ближний свет фар вне городов и сёл. Сумма штрафа - от 425 до 510 гривен.

В Украине водителей с 1 октября ждет новый штраф

Согласно пункту 9.8 ПДД Украины с 1 октября по 1 мая на всех машинах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а если их нет, то ближний свет фар.

Это положение обязательно к исполнению. Такая мера должна повысить безопасность дорожного движения днем и ночью.

Нарушителям грозит админответственность по ч. 2 ст. 122 (…нарушение правил использования внешних осветительных приборов).

Некоторые юристы утверждают, что полицейские не имеют право штрафовать за поездку днем без света. Они ссылаются на то, что закон предусматривает ответственность за нарушение правил использования внешних осветительных приборов или предупредительных сигналов только в двух случаях. Речь идет про начало движения и про изменение направления движения.

Полицейские в этом случае составляют административные протоколы, поэтому лучше всего все-таки включать дневные ходовые огни вне населенных пунктов.

Ранее юристы рассказали, в каких случаях полицейские имеют право поверхностно осматривать автомобили.


Максимов Віталій, Тудей

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