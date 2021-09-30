Трое украинцев погибли в ДТП в Польше

По дороге в Катовице BMW влетел в столб и развалился на две части.

Трое украинцев погибли в ДТП в Польше
Фото: KWP ??d?

Вечером 29 сентября вблизи населенного пункта Жгув недалеко от Лодзи в центре Польши в автомобильной аварии погибли трое граждан Украины. Еще одна украинка находится в больнице.

Пресс-секретарь полиции Лодзинского воеводства Иоанна Концка сообщила, что погибшими являются двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя женщина, еще одна женщина 25-ти лет находится в больнице.

"Удалось подтвердить, что в автомобиле на польской регистрации путешествовали четверо граждан Украины, они проживали во Вроцлаве", - заявила Концка агентству Укринформ.

Она добавила, что двое из погибших, вероятно, были супругами.

Фото: KWP ??d?

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля BMW, на котором путешествовали украинцы по дороге национального значения №91 в направлении города Катовице, потерял контроль над транспортным средством. В результате автомобиль на большой скорости наехал на электрический столб и развалился на две части.

В ДТП также участвовали два других автомобиля, но пострадавших среди пассажиров этих транспортных средств нет.

Расследование дела этого ДТП находится под контролем прокуратуры в Лодзи.

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