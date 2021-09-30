В Украине прогнозируют подорожание новых автомобилей

В Украине новые автомобили будут ежемесячно дорожать на 1-2%. Это продлится до того момента, как закончится глобальный дефицит микрочипов. Такой прогноз сделали украинские дилеры, сообщает AUTO-Consulting.

Постоянное повышение цен на новые машины вызвано тем, что спрос на них превышает предложение. Дефицит становится серьезным, он влияет на сроки доставки и стоимость опций.

Эксперты утверждают, что рост цен стабилизируется только в 2022 году, после того, как закончится дефицит новых автомобилей.

Автопроизводители уже второй год подряд работают в условиях глобального дефицита микрочипов. Причина – пандемия коронавируса и карантин в азиатских странах.

В 2020 году автопроизводители приостанавливали производство из-за пандемии коронавируса, поэтому производители электронных компонентов были вынуждены искать новые рынки сбыта. Потом автозаводы вновь начали работать, и столкнулись с дефицитом микрочипов.

Утверждается, что дефицит микрочипов сохранится и в 2022 году, но станет менее сильным.

Напомним, ранее суд впервые в Украине конфисковал автомобиль у водителя, который управлял им в состоянии алкогольного опьянения.