?Во Львове суд оштрафовал водителя электросамоката, который врезался в Lexus

Галицкий районный суд Львова оштрафовал водителя электросамоката, который внезапно выехал с тротуара на проезжую часть и врезался в автомобиль.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Инцидент произошел 5 сентября. Львовянин Михаил Ивигеш ехал на самокате и внезапно выехал на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем Lexus. В суде он свою вину не признал и заявил, что это водитель Lexus врезался в него.

Сейчас в Правилах дорожного движения отсутствует определение электросамоката, однако, по мнению судьи Натальи Зубачик, электросамокат подпадает под определение "транспортное средство", а ему, согласно ПДД, запрещается ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Учитывая это, суд признал водителя самоката виновным в нарушении правил дорожного движения по ст. 124 КУоАП и оштрафовал его на 850 грн. Кроме этого, он должен заплатить 454 грн судебного сбора. Это постановление можно обжаловать в апелляционном суде.

Ранее Шевченковский районный суд Запорожья обязал взыскать 127 тысяч гривен компенсации с водителя электросамоката, который сбил человека на тротуаре.

Напомним, в сентябре 2019 года во Львове впервые произошло ДТП с участием электросамоката. Тогда Патрульная полиция призвала внести изменения в правила дорожного движения, поскольку статус такого вида транспорта не определен.

Во Франции с сентября 2019 года запрещена езда по тротуарам на электрических самокатах. Нарушителей штрафуют на 135 евро.