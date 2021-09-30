Geely удивила стильным электрическим кроссовером за $9,200

В Китае начались продажи нового электрического кроссовера Geometry EX3, который создан компанией Geely. В базовой комплектации он стоит всего от 9 200 долларов.

Geely удивила стильным электрическим кроссовером за $9,200

Geometry EX3 получил довольно традиционный для кроссовера дизайн. Его фары похожи на фары Peugeot 308.

Длина этого кроссовера составляет 4005 мм, ширина - 1760 мм, высота - 1575 мм, а колесная база - 2480 мм. То есть это компактный кроссовер. Geely утверждает, что у него просторный салон, в котором с комфортом могут поместиться пять человек. Объем багажника – 500 л, а если сложить задние сиденья, то 1050 л.

Приборная панель с 10,25-дюймовым дисплеем выглядит вполне современно для бюджетной машины. Есть также 8-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы G-Link, у которой много функций, в том числе управление голосом.

Geely удивила стильным электрическим кроссовером за $9,200

EX3 оснащается электромотором мощностью 94 л.с. и 180 Нм крутящего момента. Батарея на 37,23 кВтч обеспечивает запас хода в 322 км. Есть возможность быстрой подзарядки батареи до 80% за 30 минут.

В базовой комплектации есть две подушки безопасности, система контроля давления в шинах, ABS и EBD.

Как мы уже говорили, в базовой комплектации Geometry EX3 стоит от 9 200 долларов. Geely планирует продавать его в разных странах мира.

Geely удивила стильным электрическим кроссовером за $9,200

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Максимов Віталій, Тудей

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