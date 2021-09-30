"Кузня на Рыбальском" спустила на воду восьмой бронированный артиллерийский катер

Предприятие "Кузня на Рыбальском" спустило на воду восьмой бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М", передает 5.UA.

Начальник управления кораблестроения ВМС Украины Василий Радчук поблагодарил коллектив "Кузни" и отметил, что украинская армия нуждается в новых боевых судах.

"От имени командования Военно-Морских сил искренне поздравляю коллектив завода и нас, Министерство обороны и Военно-морские силы с пополнением, с новым катером. С удовольствием будем ждать его в Одессе на проведение государственных испытаний, а также скорейшего вхождения в состав Военно-Морских сил. Спасибо всем за совместную работу и очень хотим, чтобы это был не крайний корабль, чтобы мы еще имели дальше корабли от "Кузни на Рыбальском", - сказал Василий Радчук.

Боевой генерал, Герой Украины, народный депутат Михаил Забродский поздравил коллектив и поблагодарил за работу в сложных условиях.

"Здесь есть все – и недофинансирование, и политическая ангажированность, и уголовные преследования, и сложности поставок. Но это – достойный ответ всем сомневающимся, кто пытается остановить строительство боевых единиц для наших Военно-Морских сил. Это доказывает, что коллектив даже в таких сложных условиях работал, работает и будет продолжать работать", - подчеркнул Забродский.

Он поблагодарил директора завода Шандру и генерал-лейтенанта Павловского, которые сейчас проходят обвиняемыми по делу о поставках армии техники низкого качества. "У нас сегодня очень важное событие, наши славные ВМС получают новый бронированный артиллерийский катер. Я вспоминаю, когда мы вместе с вами спускали на воду первый катер. Это были времена, когда наша Украина могла рассчитывать исключительно на себя, без никакой помощи даже от наших стратегических партнеров, во время запрета поставлять в Украину любое оружие, любую технику. Только расчет на собственные силы. И именно тогда ваш дружный трудовой коллектив взял на себя обязательство восстанавливать наши ВМС. Это уже восьмой бронированный артиллерийский катер. Были выпущены десантные штурмовые катера, катер-разведчик, и все это в достаточно сложных условиях. И что важно для украинского бюджета, стоимость этих изделий на порядок ниже, чем зарубежных аналогов", - отметил Секретарь СНБО в 2014-2019 годах Александр Турчинов.

Он напомнил, как катера, произведенные на "Рыбальском" под огнем роSSийской армады прорывались к Керченскому проливу, а также о том, что катера шли достойно в строю, демонстрируя силу нашей армии во время парада к 30-летию Независимости.

Напомним, бывшего заместителя министра обороны Игоря Павловского, двух экс-начальников департамента ведомства, а также руководителя завода "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандру обвиняют в поставках в армию в 2016-2018 годах техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые, как считают следователи ГБР, не соответствовали требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах. 31 августа суд продлил арест Павловскому, а также главе правления завода Валерию Шандре до 28 сентября.