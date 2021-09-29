Tesla попросила водителей своих электромобилей меньше распространяться об ошибках бета-версии Full Self-Driving

Стало известно, что Tesla заставляет владельцев своих электромобилей, тестирующих систему полностью автономного автономного вождения Full Self-Driving, подписывать соглашение о неразглашении, а также просит их не делиться видеозаписями того, как автопилот совершает ошибки.

Tesla попросила водителей своих электромобилей меньше распространяться об ошибках бета-версии Full Self-Driving

theverge.com

Tesla утверждает, что «есть много людей, которые хотят, чтобы компания потерпела неудачу». Производитель электромобилей попросил пользователей «не позволять СМИ искажать их отзывы и сообщения». Компания также настаивает на том, что бета-тестеры должны «делиться видео, демонстрирующими процесс тестирования Full Self-Driving , ответственно и выборочно», а также «рассматривать возможность публикации меньшего количества роликов, отдавая предпочтение тем, которые они посчитают действительно интересными и достойными публикации».

Эта информация появилась на фоне того, что Tesla в настоящее время работает над расширением доступа к ПО Full Self-Driving, тогда как Национальное управление безопасности дорожного движения США расследует аварии, которые произошли по вине систем помощи водителю Tesla.

Tesla попросила водителей своих электромобилей меньше распространяться об ошибках бета-версии Full Self-Driving

theverge.com

Tesla позволила части владельцев её электромобилей протестировать бета-версию Full Self-Driving, и это тестирование длится уже около года. Некоторые из них довольно ответственно относятся к своей роли тестировщиков и пытаются найти недостатки в системе, чтобы помочь Tesla. Многие также снимают работу системы автономного вождения и публикуют эти видео в Сети.

В целом, вся эта ситуация выглядит таким образом, что Tesla пытается контролировать общественное восприятие Full Self-Driving. Видео с ошибками системы автономного вождения могут негативно сказаться на её имидже. В минувшие выходные компания расширила доступ к бета-тестированию Full Self-Driving, добавив кнопку для подачи заявки на участие в программе в пользовательский интерфейс своих электромобилей. Tesla также запустила систему оценки безопасности, которая анализирует езду водителей, подавших заявки на участие в программе. На данный момент Илон Маск (Elon Musk) говорит, что к программе бета-тестирования Full Self-Driving будут приняты лишь водители с идеальной оценкой безопасности, но в будущем Tesla снизит эту планку. Он также сказал, что Tesla скоро начнёт принимать до 1000 новых участников в день.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками
На сколько увеличивается расход топлива автомобиля во время дождяНа сколько увеличивается расход топлива автомобиля во время дождя
Маск будет больше инвестировать в КитайМаск будет больше инвестировать в Китай
Первая водородная заправка появится в Украине в следующем годуПервая водородная заправка появится в Украине в следующем году
Злые птицы атаковали дроны доставки Google Wing в пригороде Канберры — сервис приостановил работу в некоторых районахЗлые птицы атаковали дроны доставки Google Wing в пригороде Канберры — сервис приостановил работу в некоторых районах
Блок рекламы


Похожие новости
Крупные автопроизводители нарастили инвестиции в разработку твердотельных батарей для электромобилейКрупные автопроизводители нарастили инвестиции в разработку твердотельных батарей для электромобилей
Ford построит новый завод для производства электромобилей и инвестирует в это $11 миллиардовFord построит новый завод для производства электромобилей и инвестирует в это $11 миллиардов
К 2030 году Ford переведёт на электротягу половину своих новых машинК 2030 году Ford переведёт на электротягу половину своих новых машин
Права для водителей на “автомате“: МВД рассказало подробностиПрава для водителей на “автомате“: МВД рассказало подробности
В РоSSии разбился вертолет ФСБ, по меньшей мере трое погибшихВ РоSSии разбился вертолет ФСБ, по меньшей мере трое погибших
Tesla наконец-то научила автопилот замедлять машину при обнаружении проблесковых маячков ночьюTesla наконец-то научила автопилот замедлять машину при обнаружении проблесковых маячков ночью
NTSB: Tesla предстоит решить «основные вопросы безопасности» до перехода на полный автопилотNTSB: Tesla предстоит решить «основные вопросы безопасности» до перехода на полный автопилот
В транспорте Киева начали измерять температуру воздуха, а водителей обязали носить формуВ транспорте Киева начали измерять температуру воздуха, а водителей обязали носить форму
Кабмин разрешил обучать будущих водителей онлайнКабмин разрешил обучать будущих водителей онлайн
Apple привлекает больше водителей для тестирования беспилотных автомобилей в КалифорнииApple привлекает больше водителей для тестирования беспилотных автомобилей в Калифорнии
Последние новости
Подгружаем последние новости