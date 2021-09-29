Tesla попросила водителей своих электромобилей меньше распространяться об ошибках бета-версии Full Self-Driving

Стало известно, что Tesla заставляет владельцев своих электромобилей, тестирующих систему полностью автономного автономного вождения Full Self-Driving, подписывать соглашение о неразглашении, а также просит их не делиться видеозаписями того, как автопилот совершает ошибки.

theverge.com

Tesla утверждает, что «есть много людей, которые хотят, чтобы компания потерпела неудачу». Производитель электромобилей попросил пользователей «не позволять СМИ искажать их отзывы и сообщения». Компания также настаивает на том, что бета-тестеры должны «делиться видео, демонстрирующими процесс тестирования Full Self-Driving , ответственно и выборочно», а также «рассматривать возможность публикации меньшего количества роликов, отдавая предпочтение тем, которые они посчитают действительно интересными и достойными публикации».

Эта информация появилась на фоне того, что Tesla в настоящее время работает над расширением доступа к ПО Full Self-Driving, тогда как Национальное управление безопасности дорожного движения США расследует аварии, которые произошли по вине систем помощи водителю Tesla.

theverge.com

Tesla позволила части владельцев её электромобилей протестировать бета-версию Full Self-Driving, и это тестирование длится уже около года. Некоторые из них довольно ответственно относятся к своей роли тестировщиков и пытаются найти недостатки в системе, чтобы помочь Tesla. Многие также снимают работу системы автономного вождения и публикуют эти видео в Сети.

В целом, вся эта ситуация выглядит таким образом, что Tesla пытается контролировать общественное восприятие Full Self-Driving. Видео с ошибками системы автономного вождения могут негативно сказаться на её имидже. В минувшие выходные компания расширила доступ к бета-тестированию Full Self-Driving, добавив кнопку для подачи заявки на участие в программе в пользовательский интерфейс своих электромобилей. Tesla также запустила систему оценки безопасности, которая анализирует езду водителей, подавших заявки на участие в программе. На данный момент Илон Маск (Elon Musk) говорит, что к программе бета-тестирования Full Self-Driving будут приняты лишь водители с идеальной оценкой безопасности, но в будущем Tesla снизит эту планку. Он также сказал, что Tesla скоро начнёт принимать до 1000 новых участников в день.



