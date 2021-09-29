Jeep представил “короткий“ Grand Cherokee

Jeep официально представил пятиместный внедорожник Jeep Grand Cherokee пятого поколения. Его удлиненная версия с тремя рядами сидений дебютировала еще в начале 2021 года.

Jeep представил “короткий“ Grand Cherokee

У Jeep Grand Cherokee длина колесной базы составляет 2964 мм. Это на 127 мм меньше, чем длина колесной базы удлиненной версии Grand Cherokee L. Внешне эти внедорожники друг от друга практически ничем не отличаются.

"Короткий" Grand Cherokee оснащается полноценной гибридной силовой установкой Plug-in Hybrid. В частности, силовая установка у версии Grand Cherokee 4xe состоит из 2,0 л бензинового двигателя, двух электромоторов и батареи на 17 кВтч. Общая мощность такой силовой установки – 375 л.с. и 637 Нм крутящего момента. На одной электротяге можно проехать 40 км.

Jeep представил “короткий“ Grand Cherokee

В линейке двигателей есть несколько традиционных силовых агрегатов V6 и V8.

Салон стандартного Grand Cherokee, как и дизайн кузова, тоже очень похож на Grand Cherokee L. У внедорожников одинаковое оборудование, например, аудиосистема McIntosh, которая доступна в качестве опции.

Jeep представил “короткий“ Grand Cherokee

Продажи пятиместного Jeep Grand Cherokee в США начнутся в конце 2021 года. В Украине он, скорее всего, появится во второй половине 2022 года.

Jeep представил “короткий“ Grand Cherokee

Напомним, ранее во время дорожных тестов заметили обновленный компактный внедорожник Jeep Renegade.


Максимов Віталій, Тудей

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