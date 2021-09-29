Украинца за пьяное вождение оштрафовали на 550 тыс. грн

В Полтавской области жителя Великой Багачки за четыре года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения оштрафовали на общую сумму в 550800 гривен. 23 сентября его в 14-й раз оштрафовали за пьяное вождение и в очередной раз лишили водительских прав на 10 лет.

Великобагаченский районный суд Полтавской области впервые оштрафовал этого водителя за пьяное вождение в декабре 2017 года. С тех пор было еще 13 подобных решений. Его 12 раз лишали водительских прав. Автомобиль не конфисковали, потому, что он ему не принадлежит.

Исходя из материалов судебного решения, этот водитель ни одного штрафа за пьяное вождение не заплатил.

Почему не было исполнено 13 судебных решений в отношении водителя, который регулярно управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – не известно.

Пьяное вождение – одна из главных причин, почему в Украине происходят ДТП. В марте 2021 года было ужесточено наказание за такое правонарушение.

Напомним, ранее суд впервые в Украине конфисковал автомобиль у водителя, который управлял им в состоянии алкогольного опьянения.