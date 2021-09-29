75 грн за 100 км: известно, где появятся первые автобаны в Украине

В последнее время много говорят про то, что некоторые автомобильные дороги в Украине станут платными. Министерство инфраструктуры сообщило, что на данный момент только две дороги планируют сделать платными.

75 грн за 100 км: известно, где появятся первые автобаны в Украине

В сообщении говорится, что первые два частных автобана в Украине появятся в западных регионах.

В частности, первый частный автобан будет от польской границы Краковец до Ровно. Второй соединит Львов, Закарпатье и Венгрию. Пока Министерство инфраструктуры изучает такую возможность, анализируются расходы и прибыль.

Предполагается, что за проезд по частным автобанам украинцам придется платить 75 гривен за 100 километров. То есть водителю за проезд по дороге от польской границы Краковец до Ровно нужно будет заплатить примерно 150 гривен.

Правда, у водителей будет возможность двигаться по параллельной, альтернативной дороге, но, судя по всему, ее качество будут хуже.

Правительство также планирует передать несколько дорог инвесторам в концессию для ремонта. Но за проезд по ним водителям платить не нужно будет. С инвесторами будет рассчитываться государство.

Ранее сообщалось, что в Украине к 2024 году появятся 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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