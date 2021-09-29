Крупные автопроизводители нарастили инвестиции в разработку твердотельных батарей для электромобилей

Одним из важных направлений повышения эффективности электромобилей считается переход на использование так называемых твердотельных батарей (с твёрдым электролитом), на зарядку которых уходят считанные минуты, и к тому же они устойчивы к возгоранию в отличие от литийионных аккумулятором, использующих жидкий электролит.

The Wall Street Journal

В последние годы потребность в создании более совершенных батарей возросла, пишет ресурс The Wall Street Journal, поскольку автомобильные компании делают основную ставку на выпуск электромобилей. По словам Джона Лора (John Lohr), управляющего директора по автомобилестроению консалтинговой фирмы AlixPartners, инвестиции в электрические модели во всем мире за последний год выросли на 40 %.

Одним из основных препятствий в использовании литийионных аккумуляторов является то, что с увеличением плотности хранения энергии в них возрастает риск возгорания, отметил Тим Буш (Tim Bush), аналитик по аккумуляторным технологиям в UBS Research. «Если мы избавимся от (жидкого) электролита и заменим его твёрдым компонентом, у нас больше не будет риска для безопасности, и плотность энергии может быть в два раза выше, чем на данный момент», — говорит Буш.

Впрочем, пока ещё никому не удалось создать твердотельный аккумулятор, который можно было бы производить серийно. Как полагает Джон Лор, может пройти около десяти лет, прежде чем такие аккумуляторы будут готовы к массовому производству, но автопроизводители инвестируют в это направление уже сейчас, чтобы сохранить конкурентоспособность в будущем. Интерес к созданию твердотельных аккумуляторов проявляет Toyota Motor, а также другие крупные автомобильные компании, такие как Volkswagen, Ford Motor и BMW. Они инвестируют в стартапы по производству батарей с твёрдым электролитом, чтобы помочь им усовершенствовать технологию и подготовить её к массовому производству.

По оценкам консалтинговой фирмы AlixPartners LLP, к настоящему времени несколько крупных стартапов по производству аккумуляторов получили почти $2 млрд инвестиций от автопроизводителей и других инвесторов, причём половина этой суммы была направлена в компанию QuantumScape, поддерживаемую, в том числе, Volkswagen и Биллом Гейтсом (Bill Gates). В декабре прошлого года QuantumScape заявила, что успешно протестировала батарею с использованием своего твердого электролита. В марте Volkswagen сообщила, что её специалисты по аккумуляторам проверили тесты решений QuantumScape в своей собственной лаборатории, после чего компания решила вложить дополнительные $100 млн в стартап, доведя общий объём инвестиций до $300 млн. Рыночная стоимость QuantumScape составляет примерно $10,5 млрд.

Volkswagen сообщила, что в принципе готова построить пилотное предприятие по производству твердотельных аккумуляторов для электромобилей с использованием технологии QuantumScape. Но сейчас вопрос всё ещё находится на рассмотрении в ожидании решения правительства Германии о том, будет ли оно оказывать финансовую поддержку проекту.

На фоне новостей о разработке QuantumScape компании BMW и Ford объявили в мае этого года, что инвестируют $130 млн в компанию Solid Power, которая тоже разрабатывает твердотельный аккумулятор.



