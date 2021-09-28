В Украине стало больше камер автофиксации нарушений ПДД

На дорогах Украины с 28 сентября 2021 года заработали 20 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В частности, новые комплексы автофиксации нарушений ПДД появились на трассах во Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областях.

Таким образом, в Украине теперь за соблюдением водителями скоростного режима следят 158 камер автофиксации нарушений ПДД. Белошицкий заявил, что в ближайшее время их станет еще больше.

Напомним, что камеры автофиксации нарушений ПДД официально заработали в нашей стране в июне 2020 года. За год их работы на трассах, где они установлены, смертность от ДТП снизилась. Правда, количество самих ДТП почему-то при этом увеличилось.

Так, в Украине с января по август 2021 года произошло 120 209 дорожно-транспортных происшествий, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. За этот период в ДТП погибли 1 914 человек, что на 9,1% меньше, чем за такой же период прошедшего года. Число травмированных стало меньше на 5,3%, и составило 19 309 человек.

Ранее сообщалось, что к 2024 году на дорогах Украины будет 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД.