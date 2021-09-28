Mazda начала продавать новый электрический кроссовер

Mazda начала продавать в Китае свой новый электрический кроссовер Mazda CX-30 EV. Его официальная премьера состоялась весной 2020 года на автосалоне в Шанхае.

Mazda CX-30 EV внешне мало чем отличается от стандартной Mazda CX-30 с двигателем внутреннего сгорания. У электрического CX-30 EV немного изменился дорожный просвет, а на кузове появились шильдик, свидетельствующий, что это электромобиль.

В салоне тоже изменений мало. В частности, в соответствии с трансмиссией изменилась приборная панель и информационно-развлекательная система.

Mazda внесла небольшие изменения в подвеску, чтобы можно было под полом установить аккумуляторную батарею. Ее емкость - 61,1 кВтч. Батарея питает электромотор мощностью 218 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Привод – передний. Запас хода составляет 450 км.

В Украине Mazda CX-30 с 2,0 л бензиновым двигателем (150 л.с.) и с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач стоит от 765 600 гривен. Версия с полным приводом стоит от 868 400 гривен.

Напомним, ранее Mazda показала обновленную Mazda2, которая будет продаваться как модель 2022 года.