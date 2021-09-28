Авиация ГСЧС способствовала срочной транспортировке донорских органов из Винницы в Киев

МВС совместно с Кабмином и Верховной Радой работает над тем, чтобы украинцы, зарегистрированные в приложении "Дия", могли дать добровольное согласие стать донором.

Фото: МВД

МВД

Сегодня, 28 августа, полицейским вертолетом авиациииз Винницы в столицу удалось оперативно доставить живое сердце 38-летнего донора, погибшего от несчастного случая, для пересадки 12-летней девочке.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД .

"Только что закончилась операция по пересадке сердца 12-летней девочке, которая потеряла бы жизнь, если бы вовремя не доставили орган. Сердце уже бьется в ее груди! В рамках совместного с МОЗом проекта аэромедицинской эвакуации сегодня полицейским вертолетом Airbus Helicopters Н-145 из Винницы донорское сердце всего за 50 минут доставили в Киев ", - сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Он уточнил, что почки и печень от того же 38-летнего винницкого донора в сопровождении патрульной полиции срочно привезли в Киев для пересадки пациентам других больниц. Две почки будут сегодня пересажены девочкам 12 и 17 лет. Печень получит еще одна 17-летняя девушка, которая уже около месяца находилась в критическом состоянии в реанимации.