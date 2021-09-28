Проезд в маршрутках Киева резко подорожал

Подорожание проезда коснулось не только городских маршруток, но и пригородных направлений. Накануне ожидаемого локдауна перевозчики пересмотрели тарифы на некоторые маршрутки, которые курсируют из столицы в пригород. В частности, с 1 октября подорожает проезд в маршрутном автобусе №316 сообщением Борисполь - станция метро "Левобережная. Об этом сообщили пассажиры маршрутки в Facebook-группе "Мой Борисполь".

В пригородах Киева резко подорожал проезд в маршрутках: стоимость поездки выросла до 44 гривен

Уже через несколько дней стоимость разового проезда из Борисполя до Киева повысится на 6 гривен. Заплатить за поездку надо будет 44 гривны, тогда как сейчас проезд стоит еще 38 гривен. Для людей, которые ежедневно добираются на работу и с работы в столицу разница будет ощутимой. Ведь только проезд на маршрутке за день будет стоить 88 гривен в обе стороны. Если добавить проезд в метро (+16 гривен), то получится более 100 гривен в день нужно отдать только за дорогу.

В пригородах Киева резко подорожал проезд в маршрутках: стоимость поездки выросла до 44 гривен

В начале сентября также подорожал проезд из Крюковщины до Киева с 15 до 18 гривен.

Летом до 24 гривен выросла стоимость проезда на маршрутах №392, 379 и 420, которые курсируют между Ирпенем и станцией метро "Академгородок". Проезд в пригородной маршрутке № 381 от Ирпеня до метро "Оболонь" стоит уже 27 гривен.

Стоимость проезда традиционно пересматривают под конец года, но в 2021 году чиновники решили сделать это раньше, ведь ожидают локдаун. Главным причинами подорожания проезда перевозчики называют ухудшение финансового состояния автотранспортной отрасли, а также увеличением стоимости запчастей, горюче-смазочных и других материалов.

Ранее сообщалось, на сколько подорожала стоимость проезда в больших городах Украины в сентябре.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками
На сколько увеличивается расход топлива автомобиля во время дождяНа сколько увеличивается расход топлива автомобиля во время дождя
Первая водородная заправка появится в Украине в следующем годуПервая водородная заправка появится в Украине в следующем году
Маск будет больше инвестировать в КитайМаск будет больше инвестировать в Китай
Злые птицы атаковали дроны доставки Google Wing в пригороде Канберры — сервис приостановил работу в некоторых районахЗлые птицы атаковали дроны доставки Google Wing в пригороде Канберры — сервис приостановил работу в некоторых районах
Блок рекламы


Похожие новости
"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками
Новый украинский лоукостер начнет летать из Киева в Одессу с 14 октябряНовый украинский лоукостер начнет летать из Киева в Одессу с 14 октября
В Украине накануне локдауна резко выросли цены на пригородные маршруткиВ Украине накануне локдауна резко выросли цены на пригородные маршрутки
Полицейские видели дрифт на Софийской площади, но не знали, что на него нет разрешения, - глава Нацполиции КиеваПолицейские видели дрифт на Софийской площади, но не знали, что на него нет разрешения, - глава Нацполиции Киева
В транспорте Киева начали измерять температуру воздуха, а водителей обязали носить формуВ транспорте Киева начали измерять температуру воздуха, а водителей обязали носить форму
Из Киева ушел один из сервисов проката электросамокатовИз Киева ушел один из сервисов проката электросамокатов
SkyUp анонсировал запуск рейсов из Киева в МадридSkyUp анонсировал запуск рейсов из Киева в Мадрид
Проезд льготников в общественном транспорте будет регулироваться в часы пикПроезд льготников в общественном транспорте будет регулироваться в часы пик
В Украине резко увеличился ввоз евроблях: самые популярные моделиВ Украине резко увеличился ввоз евроблях: самые популярные модели
Майор полиции устроил ДТП на трассе возле КиеваМайор полиции устроил ДТП на трассе возле Киева
Последние новости
Подгружаем последние новости