Проезд в маршрутках Киева резко подорожал

Подорожание проезда коснулось не только городских маршруток, но и пригородных направлений. Накануне ожидаемого локдауна перевозчики пересмотрели тарифы на некоторые маршрутки, которые курсируют из столицы в пригород. В частности, с 1 октября подорожает проезд в маршрутном автобусе №316 сообщением Борисполь - станция метро "Левобережная. Об этом сообщили пассажиры маршрутки в Facebook-группе "Мой Борисполь".

Уже через несколько дней стоимость разового проезда из Борисполя до Киева повысится на 6 гривен. Заплатить за поездку надо будет 44 гривны, тогда как сейчас проезд стоит еще 38 гривен. Для людей, которые ежедневно добираются на работу и с работы в столицу разница будет ощутимой. Ведь только проезд на маршрутке за день будет стоить 88 гривен в обе стороны. Если добавить проезд в метро (+16 гривен), то получится более 100 гривен в день нужно отдать только за дорогу.

В начале сентября также подорожал проезд из Крюковщины до Киева с 15 до 18 гривен.

Летом до 24 гривен выросла стоимость проезда на маршрутах №392, 379 и 420, которые курсируют между Ирпенем и станцией метро "Академгородок". Проезд в пригородной маршрутке № 381 от Ирпеня до метро "Оболонь" стоит уже 27 гривен.

Стоимость проезда традиционно пересматривают под конец года, но в 2021 году чиновники решили сделать это раньше, ведь ожидают локдаун. Главным причинами подорожания проезда перевозчики называют ухудшение финансового состояния автотранспортной отрасли, а также увеличением стоимости запчастей, горюче-смазочных и других материалов.

Ранее сообщалось, на сколько подорожала стоимость проезда в больших городах Украины в сентябре.