7News Оказавшееся на взлетной полосе животное заметили и спасли. Пассажиры рейса, который задержали из-за рептилии, даже обрадовались такому происшествию Животные нередко не по своей воле нарушают планы людей. Такие объекты, как аэропорты, могут быть очень опасны для зверей, особенно, если те не отличаются хорошей реакцией и быстрой скоростью передвижения. Животным может не повезти, и человеческая деятельность нанесет им вред, а может даже убить. Но этой черепахе, случайно выползшей на взлетно-посадочную полосу, повезло. Ее вовремя заметили и убрали с пути самолетов, которые уже готовились к взлету. Несколько рейсов при этом пришлось задержать на 12-15 минут. Среди них был и самолет Airbus A380 компании All Nippon Airways, который летает исключительно на Гавайи и раскрашен под черепаху.



Раскрашенный под черепаху самолет не взлетел в Японии из-за настоящей черепахи на полосе

 В аэропорту Нарита в столице Японии пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу из-за обычной черепахи. В результате вылет самолета Airbus A380 с рейсом на Гавайи пришлось отложить на 12 минут.

Раскрашенный под черепаху самолет не взлетел в Японии из-за настоящей черепахи на полосе

7News

Оказавшееся на взлетной полосе животное заметили и спасли. Пассажиры рейса, который задержали из-за рептилии, даже обрадовались такому происшествию

Животные нередко не по своей воле нарушают планы людей. Такие объекты, как аэропорты, могут быть очень опасны для зверей, особенно, если те не отличаются хорошей реакцией и быстрой скоростью передвижения. Животным может не повезти, и человеческая деятельность нанесет им вред, а может даже убить.

Но этой черепахе, случайно выползшей на взлетно-посадочную полосу, повезло. Ее вовремя заметили и убрали с пути самолетов, которые уже готовились к взлету. Несколько рейсов при этом пришлось задержать на 12-15 минут. Среди них был и самолет Airbus A380 компании All Nippon Airways, который летает исключительно на Гавайи и раскрашен под черепаху.

Раскрашенный под черепаху самолет не взлетел в Японии из-за настоящей черепахи на полосе

7News

Пассажиры этого борта, узнав о происшествии, удивились совпадению и даже не жаловались на задержку вылета. All Nippon Airways прокомментировала инцидент, заявив, что на Гавайях черепахи приносят удачу, и представители компании надеются, что животное «сулит светлое будущее» (видимо, это про туриндустрию).

Администрация аэропорта сообщила, что черепаха имеет длину около 30 сантиметров и весит 2,1 килограмма. Работники дочерней фирмы спасли рептилию с центральной части взлетно-посадочной полосы с помощью сетки. Сообщается, что черепаха, скорее всего, обитает в пруду возле аэропорта примерно в 100 метрах от аэроотеля.

Раскрашенный под черепаху самолет не взлетел в Японии из-за настоящей черепахи на полосе


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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