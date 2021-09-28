В порт Одессы впервые за два года зашел круизный лайнер

В порт Одессы сегодня зашел круизный теплоход Sea Dream II.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Судно появилось у Воронцовского маяка в 12:00, а через полчаса пришвартовалось до 15-го причала морвокзала.

Отмечается, что это - первый круизный лайнер, который зашел в Одессу с 2019 года, когда у нас побывал океанский лайнер Amera.

На причале Sea Dream II встречали оркестром. Судно, построенное в 1985 году, выглядит как огромная яхта. Его длина - 105 метров, ширина - 15 метров, полное водоизмещение - 4330 тонн. Экипаж около 100 человек, может взять на борт до 110 пассажиров, разместив их в двухместных каютах. Сейчас на лайнере 57 пассажиров. Пассажиры и экипаж вакцинированы.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Круизная компания Sea Dream Yacht Club, учредителем которой является норвежский бизнесмен Атле Бринестад, обладает двумя однотипными судами - Sea Dream I и Sea Dream II. С мая по октябрь обе яхты курсируют в Средиземном море.

Sea Dream II, которая зашла в Одессу, стартовала 21 сентября в греческом Пирее. Судно посетило Скирос, Кавала, турецкие Бозджаада и Гемлик. Пройдя через Босфор, Sea Dream II заглянуло в болгарский Бургас, румынскую Констанцу, дальше Одесса, Варна, а закончится круиз в Стамбуле. В Одессе лайнер простоит больше суток.