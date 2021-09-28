Ford построит новый завод для производства электромобилей и инвестирует в это $11 миллиардов

Ford планирует перейти на производство исключительно электрических авто до 2030 года и для достижения цели планирует построить новый завод. Компания инвестирует $11,4 млрд в развитие направления. Об этом сообщает BBC.

Ford построит новый завод для производства электромобилей и инвестирует в это $11 миллиардов
Фото: Pixabay

С 2030 Ford будет выпускать только электрокары

Одна из крупнейших компаний по производству авто Ford в будущем решила выпускать только электрокары и планирует создать новое масштабное производство в США. В частности, компания построит новый завод в Теннесси и два парка для батарей в Кентукки.

В компании говорят, что завод под названием Blue Oval City заработает с 2025 года и будет иметь площадь более 15 км?.

Ford также организует 11 тыс новых рабочих мест.

«Это наш момент — наша самая большая инвестиция — помочь строить лучшее будущее для Америки», — сказал президент Ford Джим Фарли.

США выделят средства на развитие инфраструктуры для электрокаров

В то же время компания ожидает результаты голосования за инфраструктурный план в $1,5 трлн — Сенат рассмотрит его 30 сентября. Этот план предусматривает расходы, в частности, развитие инфраструктуры для электромобилей и стимулирования их потребления среди населения.

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