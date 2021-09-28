ЗАЗ будет выпускать новую модель

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) может начать выпуск нового популярного седана корейского происхождения.

ЗАЗ готовится к выпуску нового седана Kia

Как стало известно, завод Kia в Санкт-Петербурге начал выпускать обновленные седаны Kia Rio и кросс-хэтчбеки Rio X 2022 модельного года. Так как ЗАЗ делает эти автомобили из роSSийских машинокомплектов, то, значит, скоро выпуск этих новинок начнется и в Запорожье.

Kia Rio и Rio X 2022 модельного года получили небольшие изменения в дизайне, в салоне, новый логотоп, а также новую комплектацию Luxe AV с двигателем 1,6 мощностью 123 л.с., который работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач или с "автоматом".

Эта комплектация имеет камеру заднего вида с динамическими линиями разметки и датчиком света, современную информационно-развлекательную систему с цветным 8-дюймовым сенсорным дисплеем, а также многое другое.

ЗАЗ готовится к выпуску нового седана Kia

В Украине сейчас седан Kia Rio, который выпускает Запорожский автомобилестроительный завод, в базовой комплектации стоит от 426 685 гривен. Он оснащается 1,4 л двигателем, который работает вместе с шестиступенчатой механикой. Вседорожный хэтчбек Rio X от ЗАЗ стоит от 450 410 гривен.

ЗАЗ готовится к выпуску нового седана Kia

Напомним, ранее сообщалось, что ЗАЗ к 2025 году может начать выпускать четыре абсолютно новые модели.


Максимов Віталій, Тудей

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