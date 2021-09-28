В Николаевской области бус въехал под прицеп КамАЗа, погибли четыре человека, семеро травмированы

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков на автодороге вблизи с. Широкое на Николаевщине погибли четыре человека, семеро травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"27 сентября около 19:55 на автодороге "Снигиревка - Калиновка" перед с. Широкое произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек, грузовиков DAF и КамАЗ с прицепом", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте происшествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Водители грузовых автомобилей не пострадали.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

Как сообщалось, в ночь на субботу, 25 сентября, в Днепре легковой автомобиль врезался в мусоровоз, погибла 20-летняя девушка.