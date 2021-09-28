К 2030 году Ford переведёт на электротягу половину своих новых машин

Компания Ford Motor на этой неделе объявила о начале строительства трёх новых предприятий по производству тяговых батарей в альянсе с корейской SK innovation, а также намерениях организовать сборку пикапов F-150 Lightning на ещё одной площадке в США. К концу десятилетия это позволит Ford перевести на электротягу до 50 % всех выпускаемых автомобилей.

К 2030 году Ford переведёт на электротягу половину своих новых машин

Источник изображения: Reuters

Что характерно, как поясняет Reuters, речь идёт о глобальном рынке, а не американском. Предыдущий план Ford Motor подразумевал доведение этой доли до 40 % к указанному сроку. Новое предприятие в штате Теннесси будет в три раза больше расположенного в Мичигане, здесь будут одновременно производиться батареи и электрические пикапы F-150 Lightning, а рабочими местами оно обеспечит около 11 тысяч человек. Участок, на котором предприятие расположится, предусматривает возможность расширения. В штате Кентукки совместно с SK innovation будут построены два предприятия по выпуску тяговых батарей. Все они начнут работу в 2025 году, а на проектную мощность выйдут двумя годами позже.

Для Ford это станет крупнейшей инвестицией в расширение производства за 118-летнюю историю существования компании. Сам автопроизводитель вложит в проект $7 млрд, около $4,4 млрд добавит SK innovation. Площадка в Кентукки получит $5,8 млрд на своё развитие, предприятие в Теннесси — оставшиеся $5,6 млрд. SK innovation уже располагает двумя предприятиями по выпуску батарей в Джорджии, три новые площадки увеличат совокупные объёмы выпуска аккумуляторов на территории США до 150 ГВт·ч. Сейчас компания по всему миру выпускает аккумуляторы совокупной ёмкостью не более 40 ГВт·ч, к середине десятилетия этот показатель планируется увеличить до 200 ГВт·ч в год.

Высокий спрос на пикапы F-150 Lightning вынудил Ford удвоить плановые объёмы производства этих машин на предприятии в Мичигане до 80 тысяч штук в год. К моменту, когда новое предприятие в Теннесси начнёт работу в 2025 году, на рынок уже выйдет второе поколение этих электромобилей на принципиально иной платформе. Три новых предприятия по выпуску батарей позволят снабжать ими по миллиону электромобилей ежегодно, как минимум. В Теннесси расположатся и предприятия поставщиков компонентов, новый кластер не будет заниматься утилизацией отходов классическими методами, всё будет направляться на переработку. В Кентукки будут производиться батареи не только для электромобилей Ford, но и для родственной марки Lincoln. Местные власти выделят партнёрам не только земельный участок, но и $300 млн субсидий, в Теннесси всё ограничится денежной поддержкой в сумме $500 млн.

В последующие пять Ford Motor обязуется потратить $525 млн на переподготовку кадров в свете перехода на производство электромобилей. В одном только штате Техас на эти нужды компания потратит $90 млн.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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