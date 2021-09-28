С 2022 года украинцы смогут онлайн регистрировать куплю-продажу авто

Через шесть месяцев украинцы смогут оформлять сделки купли-продажи автомобилей в Электронном кабинете водителя, то есть дистанционно, даже не выходя из дома. Соответствующее постановление уже принял Кабмин.

Процедура оформления электронных документов на автомобиль будет достаточно простой.

Продавец и покупатель должны будут авторизоваться в Электронном кабинете водителя или на Едином государственном портале электронных услуг. После этого они должны заполнить договор купли-продажи в электронном виде и подписать его электронной подписью.

Система автоматически проверит сведения о владельце автомобиля и сам автомобиль по различным базам. Если будут найдены какие-либо ограничения на продажу, то тогда договор заключен не будет.

Но есть два условия – автомобиль должен быть зарегистрирован в сервисном центре МВД и доход от его продажи не попадает под налогообложение.

Этим же постановлением Кабмин ввел новые обозначения в водительские удостоверения. Например, будет обозначение, если водитель сдавал на права на машине с автоматической коробкой передач. В этом случае он сможет ездить только на машине с АКПП.

Напомним, ранее стало известно, что украинцам разрешили дистанционно готовиться к сдаче экзамена по ПДД.