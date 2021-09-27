"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков более безопасными круговыми развязками. Реконструкция будет частично финансироваться Европейским инвестиционным банком в рамках проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

"В сотрудничестве с международными партнерами КК «Киевавтодор» планирует реконструкцию шести перекрестков с устройством на них круговых развязок. Акцент сделан на перекресток жилых улиц, имеющих избыточное и неупорядоченное пространство проезжей части", - цитирует чиновника пресс-служба КГГА.

В частности, по его словам, предложено устройство таких развязок на перекрестках:

ул. Ахматовой и ул. Драгоманова;

ул. Ахматовой и ул. Урловской;

ул. Вышгородской, просп. Правды и ул. Ивашкевича;

ул. Братиславской и Лесного проспекта;

просп. Алишера Навои и ул. Курнатовского;

ул. Харченко и ул. Промышленная.

Одновременно Киев планирует строить кольцевые развязки малого радиуса.

В 2020 году такой перекресток был устроен на пересечении съезда с проспекта Соборности, улицы Тампере и дороги-дублера проспекта Соборности. По его словам, он доказал свою эффективность.

Также кольцевое пересечение малого радиуса функционирует на ул. Труханова, сейчас завершаются работы на улице Профессора Подвысоцкого возле городской клинической больницы №12, а в ближайшее время начнется устройство развязки малого радиуса на перекрестке ул. Николая Кибальчича и местного проезда просп. Романа Шухевича.

"Кольцевые перекрестки малого радиуса - одни из самых эффективных средств успокоения движения. Они заставляют водителей снижать скорость на подъездах к перекресткам, благодаря чему значительно снижается аварийность и последствия ДТП на таких участках. Кольцевые развязки очень популярны в Европе, и сейчас их количество увеличивается в столице", - заявил Густелев.