"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками

Проект частично будет финансироваться за счет ЕИБ.

"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками
Нове кільце у Києві - з'їзд з проспекту Соборності на вулицю Тампере
Фото: kyivavtodor.kyivcity.gov.ua

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков более безопасными круговыми развязками. Реконструкция будет частично финансироваться Европейским инвестиционным банком в рамках проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

"В сотрудничестве с международными партнерами КК «Киевавтодор» планирует реконструкцию шести перекрестков с устройством на них круговых развязок. Акцент сделан на перекресток жилых улиц, имеющих избыточное и неупорядоченное пространство проезжей части", - цитирует чиновника пресс-служба КГГА.

В частности, по его словам, предложено устройство таких развязок на перекрестках:

  • ул. Ахматовой и ул. Драгоманова;

  • ул. Ахматовой и ул. Урловской;

  • ул. Вышгородской, просп. Правды и ул. Ивашкевича;

  • ул. Братиславской и Лесного проспекта;

  • просп. Алишера Навои и ул. Курнатовского;

  • ул. Харченко и ул. Промышленная.

Одновременно Киев планирует строить кольцевые развязки малого радиуса.

В 2020 году такой перекресток был устроен на пересечении съезда с проспекта Соборности, улицы Тампере и дороги-дублера проспекта Соборности. По его словам, он доказал свою эффективность.

Также кольцевое пересечение малого радиуса функционирует на ул. Труханова, сейчас завершаются работы на улице Профессора Подвысоцкого возле городской клинической больницы №12, а в ближайшее время начнется устройство развязки малого радиуса на перекрестке ул. Николая Кибальчича и местного проезда просп. Романа Шухевича.

"Кольцевые перекрестки малого радиуса - одни из самых эффективных средств успокоения движения. Они заставляют водителей снижать скорость на подъездах к перекресткам, благодаря чему значительно снижается аварийность и последствия ДТП на таких участках. Кольцевые развязки очень популярны в Европе, и сейчас их количество увеличивается в столице", - заявил Густелев.

Напомним, что несколько лет назад вместо Шулявского моста в Киеве предлагали построить трехуровневую развязку с реверсивным кольцом. От этого проекта отказались в пользу более дешевой, как тогда считалось, традиционной развязки "клеверный лист". Ее до сих пор не достроили, а стоимость работ выросла с 600 млн гривен до почти 2 млрд гривен.

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