"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками
Проект частично будет финансироваться за счет ЕИБ.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков более безопасными круговыми развязками. Реконструкция будет частично финансироваться Европейским инвестиционным банком в рамках проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.
"В сотрудничестве с международными партнерами КК «Киевавтодор» планирует реконструкцию шести перекрестков с устройством на них круговых развязок. Акцент сделан на перекресток жилых улиц, имеющих избыточное и неупорядоченное пространство проезжей части", - цитирует чиновника пресс-служба КГГА.
В частности, по его словам, предложено устройство таких развязок на перекрестках:
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ул. Ахматовой и ул. Драгоманова;
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ул. Ахматовой и ул. Урловской;
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ул. Вышгородской, просп. Правды и ул. Ивашкевича;
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ул. Братиславской и Лесного проспекта;
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просп. Алишера Навои и ул. Курнатовского;
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ул. Харченко и ул. Промышленная.
Одновременно Киев планирует строить кольцевые развязки малого радиуса.
В 2020 году такой перекресток был устроен на пересечении съезда с проспекта Соборности, улицы Тампере и дороги-дублера проспекта Соборности. По его словам, он доказал свою эффективность.
Также кольцевое пересечение малого радиуса функционирует на ул. Труханова, сейчас завершаются работы на улице Профессора Подвысоцкого возле городской клинической больницы №12, а в ближайшее время начнется устройство развязки малого радиуса на перекрестке ул. Николая Кибальчича и местного проезда просп. Романа Шухевича.
"Кольцевые перекрестки малого радиуса - одни из самых эффективных средств успокоения движения. Они заставляют водителей снижать скорость на подъездах к перекресткам, благодаря чему значительно снижается аварийность и последствия ДТП на таких участках. Кольцевые развязки очень популярны в Европе, и сейчас их количество увеличивается в столице", - заявил Густелев.
Напомним, что несколько лет назад вместо Шулявского моста в Киеве предлагали построить трехуровневую развязку с реверсивным кольцом. От этого проекта отказались в пользу более дешевой, как тогда считалось, традиционной развязки "клеверный лист". Ее до сих пор не достроили, а стоимость работ выросла с 600 млн гривен до почти 2 млрд гривен.