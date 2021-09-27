Самые красивые автомобили: Cisitalia

 Компания Cisitalia выросла из гоночной команды, основанной в 1946 году итальянским пилотом и механиком Пьеро Дузио (к слову, ещё и футболистом, и президентом клуба «Ювентус»). Просуществовала она недолго, но сотрудничество с Pininfarina позволило Cisitalia выпустить одну из самых красивых гоночных машин 1940- годов.

Самые красивые автомобили: Cisitalia
Самые красивые автомобили: Cisitalia
Самые красивые автомобили: Cisitalia
Самые красивые автомобили: Cisitalia
Самые красивые автомобили: Cisitalia
Самые красивые автомобили: Cisitalia
Самые красивые автомобили: Cisitalia
Самые красивые автомобили: Cisitalia
Самые красивые автомобили: Cisitalia
Самые красивые автомобили: Cisitalia

1947 год, Cisitalia 202, самая знаменитая модель компании, блестящая разработка Pininfarina. Интересно, что дизайн совместно разработали сам Баттиста Фарина, основатель фирмы и отец итальянского автомобильного дизайна, и знаменитый дизайнер Джованни Савонуцци, причем итоговая версия позаимствовала больше из эскизов последнего. 

Самая известная модель Cisitalia — 202 — получила народное прозвище «скульптура на колесах». Именно ей компания была обязана своим успехом и тем, что ей удалось продержаться на рынке почти два десятилетия — с 1946 по 1963 год. Параллельно с производством, Cisitalia собирала гоночные болиды различных классов, а в 1952-м Дузио даже попытался пробиться на старт Гран-При Италии в классе «Формула-1», правда, неудачно. А 202-я модель навсегда осталась в истории автомобильного дизайна.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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