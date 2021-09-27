Renault начал продавать новый бюджетный седан

В Китае начались продажи нового электрического компактного седана Yi, который создан французской компанией Renault и китайским Jiangling. Это один из самых доступных электромобилей в своем сегменте.

Renault Yi построен на базе концепта GSE, представленного публике примерно год назад. Он получил вполне современный дизайн, большой набор оборудования и технологий.

Покупателям этот седан предлагают в двух версиях - с одним и с двумя электромоторами. Базовая версия оснащается электромотором мощностью 150 л.с. и 225 Нм крутящего момента. Общая мощность электрической силовой установки в топовой версии – 231 л.с. и 395 Нм крутящего момента.

Топовая версия до 100 км/ч разгоняется за 5,8 секунды. Запас хода у базовой версии составляет 450 км, а у топовой – 500 км.

В базовой комплектации есть двухзонный климат-контроль, многофункциональный руль, матричная светодиодная оптика и многое другое.

Стоимость Renault Yi – около 21 600 долларов. Как мы уже говорили, это один из самых доступных электромобилей в своем сегменте.

Напомним, ранее в Сети показали электрический кроссовер, который через несколько лет заменит Renault Kadjar.