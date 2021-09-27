Первая водородная заправка появится в Украине в следующем году

Президент Украинского водородной совета (УВС) Александр Репкин сообщил, что в следующем году в Украине заработает первая водородная заправочная станция, передает пресс служба УВС.

Первая водородная заправка появится в Украине в следующем году
Фото: autogeek.com.ua

«К нам в Водородный совет обращаются предприниматели, специализирующиеся на создании водородной инфраструктуры и строящие заправочные станции по всему миру. Они уже готовы создавать заправки для водородных автомобилей и в Украине. Мы ожидаем, что первая водородная заправка появится в стране в следующем году», — заявил Репкин

Пока же ближайшая водородная заправочная станция находится в Польше.

Курица или яйцо

Президент УВС сравнил ситуацию с водородным транспортом в Украине с парадоксом курицы и яйца.

«В нашем случае этот логистический парадокс звучит так: почему не строят водородные заправки? Потому что нет машин на водороде. А почему нет машин? Потому что нет водородных заправок», — сказал он.

УВР решила эту проблему в начале сентября, сертифицировав первый в Украине водородный автомобиль. По словам Репкина, хотя они потратили на это почти полтора месяца, в дальнейшем весь процесс можно пройти за три дня.

Чем особый водород

Водородные двигатели работают на водородном топливном элементе, который производит энергию для электродвигателя. Это позволяет полностью отказаться от двигателя внутреннего сгорания.

В отличии от бензина, водород не дает никаких вредных выбросов и возвращается в окружающую среду в виде воды и тепла.

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