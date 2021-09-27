Права для водителей на “автомате“: МВД рассказало подробности

Отметку о сдаче экзамена на машине с автоматической коробкой передач в виде кода "78" начнут ставить в водительских удостоверениях через три месяца. Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Права для водителей на “автомате“: МВД рассказало подробности

В сообщении также говорится, что изменения в порядке допуска граждан к управлению автомобилями, предусмотренные постановлением Кабмина от 22.09.2021 № 1007, не коснутся украинцев, которые уже получили водительские права.

Напомним, что в Украине в скором времени в водительских удостоверениях появятся новые отметки. Например, если человек сдавал экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач, то ему будет разрешено ездить только на транспортных средствах с "автоматом".

Кроме этого, на правах будут ставить и другие коды, обозначающие: ограничения по медицинским причинам (очки, слуховые аппараты, протезы конечностей), приспособление автомобиля (модифицированная трансмиссия, приспособленная педаль сцепления, модифицированные тормозные системы), управление только в дневные часы, без пассажиров, в пределах города/региона.

Предполагается, что эти нововведения помогут снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, ранее украинцам разрешили дистанционно готовиться к экзамену по ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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