Маск будет больше инвестировать в Китай

Маск заявил, что Tesla будет расширять инвестиции в разработки Китая. Об этом американский миллиардер рассказал во время Всемирной интернет-конференции, которую организовала администрация киберпространства КНР, передает CNBC.

Маск будет больше инвестировать в Китай
Фото: flickr

«Китай — лидер цифровизации»

Комментарии Маска показали на конференции в записи. Он назвал Китай «мировым лидером цифровизации».

«Tesla продолжит расширять наши инвестиции и усилия в сфере исследований и разработок в Китае», — заявил Маск.

По его словам, Китай тратит «много ресурсов и усилий на применение новейших цифровых технологий в различных отраслях промышленности, включая автомобильную».

Сколько Теsla производит авто в Китае

Tesla начала производство электромобилей на заводе в Шанхае в 2019 году. В августе 2021 Tesla увеличила производство автомобилей китайского производства, продав 44?264 машины по сравнению с 32?968 в июле и 33?155 в июне.

Банкротство больших компаний Китая

Напомним, что за последние несколько месяцев многие ведущие китайские компании обанкротились. Причиной стало усиление контроля власти КНР над несколькими быстрорастущими секторами.

Последний скандал вокруг крупнейшего китайского застройщика Evergrande всколыхнул мировые рынки. Компания имеет обязательства на сумму более $300 млрд и банкротство может ударить по всей строительной и банковской отрасли Китая и всего мира.

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