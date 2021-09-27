Суд заочно арестовал еще 12 роSSийских самолетов за рейсы в Крым

Общее количество арестованных самолетов достигло 236.

Суд заочно арестовал еще 12 роSSийских самолетов за рейсы в Крым
Фото: facebook.com/sip.airport

Украинский суд заочно арестовал еще 12 роSSийских самолетов Boeing и Embraer, на которых выполнялись рейсы в оккупированный Крым одной из авиакомпаний. Общее количество воздушных судов, на которые наложены аресты, составляет уже 236 единиц.

Об этом сообщила прокуратура АР Крым и г. Севастополя.

Самолеты арестовали в рамках уголовного производства, которое расследуется по ч. 1-3 ст.332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию), ст. 291 (нарушение действующих правил на транспорте), ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через границу), ст. 334 (нарушение правил международных полетов) и ч.1 ст.111 (государственная измена), ч. 3 ст. 110-2 (финансирование сепаратизма) УК Украины.

По данным украинских органов, не менее 37 роSSийских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым в нарушение законодательства. Такие действия являются нарушением норм международного права, поскольку еще в марте 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом.

Параллельно Украина наложила арест на четыре судна, которые заходили в закрытые порта и терминалы Крымского полуострова. Общее количество арестованных судов достигло 55-ти.

С июля 2014 году Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

Иностранные суда из ведущих морских держав вообще не заходят в закрытые гавани полуострова, а законодательство нарушают преимущественно судна под флагом РоSSии, иногда - Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении.

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