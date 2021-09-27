На Кировоградщине в ДТП погиб мужчина

В городе Долинская Кировоградской области в ДТП попал легковой автомобиль Audi.

Об этом сообщили местные спасатели.

В результате аварии погиб пассажир легковушки. Водитель и женщина, находившиеся в автомобиле, получили ушибы и травмы.

"Спасатели 20-й государственной пожарно-спасательной части г. Долинская, прибывшие на место происшествия, с помощью пневмоинструмента деблокировали тело погибшего, поставили авто на колеса и отбуксировали с проезжей части улицы", - говорится в сообщении.

Причина ДТП не указывается.

Напомним, в Днепре на проспекте Гагарина автомобиль Mitsubishi Еvolution выехал на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом “МАЗ”. Погибла 20-летняя девушка.