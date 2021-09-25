Арест счетов и огромные штрафы: что ждать евробляхерам с 15 ноября

10 ноября 2021 года в Украине закончится льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации, а уже 15 ноября по всей стране начнется масштабная полицейская спецоперация "Рапира". Сегодня мы расскажем, что ждет владельцев евроблях, которые не успеют их растаможить до 10 ноября и нарушат таможенное законодательство.

Арест счетов и огромные штрафы: что ждать евробляхерам с 15 ноября

"Рапира" – это специальная совместная операция полиции, таможни и исполнительной службы. Ее цель – обнаружить и привлечь к ответственности владельцев евроблях, которые не растаможились.

С 11 ноября если полицейский остановит водителя на нерастаможенной евробляхе, которая находится в Украине с нарушением сроков ввоза, то на него вначале составят протокол о штрафе в размере 8 500 гривен.

Потом полицейские передадут данные на таможню, которая выпишет этому автомобилисту штраф в размере 170 000 гривен и отправит его по почте. После этого автомобилист должен прибыть на таможню, чтобы дать объяснение, почему нарушены сроки ввоза машины. А дальше – суд.

Если суд примет решение о штрафе, то его придется платить. Исполнительная служба найдет, из чего взыскать средства. Будут, например, брать из зарплаты до полного погашения долга.

Сейчас десятки тысяч владельцев автомобилей на иностранной регистрации не могут воспользоваться льготной растаможкой по нескольким причинам. Например, из-за того, что заезжали из РФ.

Ранее сообщалось, что с 15 июня по 22 сентября 2021 года около 40 тысяч украинцев воспользовались льготной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве произошла полицейская погоня со стрельбойВ Киеве произошла полицейская погоня со стрельбой
На сколько увеличивается расход топлива автомобиля во время дождяНа сколько увеличивается расход топлива автомобиля во время дождя
В Черновицкой области под железнодорожными путями образовался провалВ Черновицкой области под железнодорожными путями образовался провал
В РоSSии разбился вертолет ФСБ, по меньшей мере трое погибшихВ РоSSии разбился вертолет ФСБ, по меньшей мере трое погибших
На Киевщине 71-летний водитель влетел в дерево, погибли трое пассажировНа Киевщине 71-летний водитель влетел в дерево, погибли трое пассажиров
Блок рекламы


Похожие новости
Автомобили Mercedes-Benz начали предупреждать друг друга о дорожных препятствияхАвтомобили Mercedes-Benz начали предупреждать друг друга о дорожных препятствиях
С 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знакиС 1 ноября в Украине появятся новые дорожные знаки
Суд заочно арестовал еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в КрымСуд заочно арестовал еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в Крым
ГИС получила новую систему поиска арестованных автомобилейГИС получила новую систему поиска арестованных автомобилей
Зеленский подписал закон, который вводит штрафы за недостоверные данные о массе или габаритах грузаЗеленский подписал закон, который вводит штрафы за недостоверные данные о массе или габаритах груза
Два арестованных самолета Boeing выставили на продажуДва арестованных самолета Boeing выставили на продажу
Вертолет армии США Black Hawk аварийно сел в центре БухарестаВертолет армии США Black Hawk аварийно сел в центре Бухареста
Конституционный Суд может признать штрафы с дорожных камер незаконнымиКонституционный Суд может признать штрафы с дорожных камер незаконными
В Италии арестовали Rolls-Royce из РФ – за кожу редкого крокодилаВ Италии арестовали Rolls-Royce из РФ – за кожу редкого крокодила
На дорогах Закарпатья проведут эксперимент: "скорую" будет сопровождать полицияНа дорогах Закарпатья проведут эксперимент: "скорую" будет сопровождать полиция
Последние новости
Подгружаем последние новости