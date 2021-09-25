ТОП-3 компактных кроссовера 2021 модельного года

Компактные кроссоверы в последние годы очень популярны во многих странах мира. Автопроизводители поэтому выпускают их в большом количестве. Конкуренция в этом сегменте очень большая. Эксперты издания Autoblog, чтобы лучше сориентировать покупателей, назвали три самых лучших на их взгляд компактных кроссовера 2021 модельного года.

Вначале нужно сказать, что сейчас многие компактные кроссоверы по своим размерам заметно больше, чем их предшественники. Некоторые из них имеют больше пространства в салоне и в багажнике, чем современные среднеразмерные кроссоверы. Такова тенденция современного автопрома.

Honda CR-V

Этот кроссовер выделяется самым большим в своем классе внутренним пространством, мощным, но эффективным двигателем, версией с гибридной силовой установкой.

Из недостатков следует отметить устаревший интерфейс. Некоторым покажется недостаточно красивым его дизайн.

Эксперты Autoblog считают, что Honda CR-V 2021 года выпуска (см. фото вверху) является безоговорочным лидером в своем сегменте. Конкурентам его трудно превзойти по многим показателям.

Конечно, люди не принимают решение про покупку исходя только из объективных критериев. Поэтому есть еще два варианта лучших компактных паркетников.

Mazda CX-5

Этот кроссовер отличается тем, что при его вождении складывается впечатление, что находишься в Porsche. У него люксовый салон и мощный модернизированный турбомотор.

Но у него есть несколько небольших недостатков. Например, не всем подойдет информационно-развлекательная система без сенсорного дисплея.

Фактически, Mazda CX-5 – это более недорогая альтернатива люксовым компактным кроссоверам.

Toyota RAV4

Этот кроссовер выделяется среди конкурентов самым большим количеством комплектаций и версий (например, есть две гибридные версии), надежностью, просторным задним сиденьем и багажником.

К недостаткам можно отнести устаревший интерфейс. Недостатков вообще очень мало.

У Toyota RAV4 салон и багажник просторней, чем у большинства конкурентов. Он удобен и удивительно отзывчив во время вождения. Салон отделан качественными материалами. В процессе эксплуатации он мало теряет от своей первоначальной стоимости.

Покупатели могут выбрать Toyota RAV4 с полноценной гибридной силовой установкой. В мире есть только два таких компактных кроссовера. Второй - Ford Escape.

Ранее эксперты составили ТОП-5 кроссоверов, которые можно покупать даже с большим пробегом.