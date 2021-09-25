В Киевской области разоблачили банду автоворов

Злоумышленникам грозит заключение на срок от восьми до двенадцати лет.

В Киевской области разоблачили банду автоворов

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении преступной группировки автоворов.

Об этом сообщили в областной полиции.

Преступников разоблачили сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления полиции Киевской области вместе со спецназом под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Так, с июля 2020 по апрель 2021 года мужчины похитили 5 автомобилей на территории Броварского и Бориспольского района. Среди автомобилей - "Toyota Land Cruiser Prado", "Toyota Avalon", "Mitsubishi Outlander", "Toyota Camry".

Правоохранители провели по месту жительства злоумышленников санкционированные обыски и изъяли ряд вещественных доказательств, в частности, номерные знаки похищенных автомобилей, мобильные телефоны.

Преступная группа тщательно готовила планы похищения автомобилей. Мужчины осуществляли предварительную разведку места и использовали методы конспирации, избегая камер видеонаблюдения.

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киевской области направило в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группировки по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством.

Злоумышленникам грозит заключение на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в начале сентября польские правоохранители совместно с пограничниками задержали шестерых членов польско-украинской преступной группы, которая занималась похищением автомобилей и мотоциклов, скупкой похищенных автомобилей и наркопреступностью.

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