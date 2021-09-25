В Днепре легковой автомобиль влетел в мусоровоз, погибла 20-летняя девушка
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
В Днепре на проспекте Гагарина автомобиль "Mitsubishi Еvolution" выехал на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом "МАЗ". Погибла 20-летняя девушка.
Об этом сообщили местные спасатели.
Авария произошла ночью в субботу, 25 сентября. В результате ДТП водителя и троих пассажиров легковушки зажало металлическими конструкциями покореженной машины.
"С помощью гидравлического резака и разжима чрезвычайники срезали передние и задние двери, центральные стойки автомобиля и рулевую колонку, деблокировали троих пострадавших и освободили тело погибшей девушки, 2001 года рождения", - говорится в сообщении.
Спасенных двух молодых мужчин и девушку работники экстренной медицинской помощи госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И.И. Мечникова.
Водитель и пассажир автомобиля "МАЗ" не пострадали.
Правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Напомним, на трассе Одесса-Киев произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погиб один человек.