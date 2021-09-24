В Харькове мужчина не успел на троллейбус, залез на его крышу и играл там на скрипке

В Харькове мужчина не успел зайти в троллейбус и, когда закрылась дверь, залез на его на крышу и играл на скрипке "для привлечения внимания водителя". Водитель остановил троллейбус и вызвал наряд полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Событие произошло 24 сентября около 8:00 по проспекту Московскому в Индустриальном районе. В милицию поступило сообщение о том, что на крыше троллейбуса, который курсирует по маршруту улица 12 апреля - микрорайон «Горизонт», юноша играет на скрипке.

Мужчину отвезли в полицейский участок, установили его личность и опросили. Правонарушителем оказался 25-летний харьковчанин.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает штраф от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.